外國客團經港入海南可免簽留6日　業界料助香港吸客：難得嘅好牌

即日起與中國建交國家公民持護照到香港及澳門後，如經註冊旅行社團再入境海南，可免簽證停留不超過144小時。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，新政策有助香港建立一程多站旅遊模式，由於海南旅遊資源豐富，相信可吸引新加坡等東南亞旅客先訪港再訪海南：「人哋心儀目的地可能係海南添，中央係打緊好牌畀香港。」



海南省三亞市蜈支洲島旅遊區，有大批旅客戲水。（新華社）

國家移民管理局今日發布最新免簽政策，表示政策有利促進港澳的經濟發展，推動港澳與海南自由貿易港的交流交往，更好融入國家發展大局。國家移民管理局下一步將不斷完善入境免簽政策，以更開放的姿態，歡迎外國旅客到訪內地。

三亞地處海濱，以陽光與海灘聞名，旅遊業發達。（網上圖片）

崔定邦稱有助香港建立一程多站旅遊模式

旅遊促進會總幹事崔定邦，形容措施為「難得嘅好牌」，認為新政策可加強香港成為內地的門戶，有助建立一程多站的旅遊模式，期望隨着航空業運力恢復，將有更多內地區域可開放相關免簽政策。

崔定邦又指海南的旅遊資源豐富，例如香港的陽光與海灘便不及當地，相信可吸引新加坡等東南亞旅客經香港的旅行社組團，前往海南旅遊，從而增加旅遊業的收入。

被問到會否擔心前往海南的旅客，減少在港消費的金額。崔定邦則說︰「調返轉睇，人哋心儀目的地可能係海南添，中央係打緊好牌畀香港。」