廣納本地與環球護士人才　建立專業高效護理團隊

創會逾一個世紀的國際護理榮譽學會（Sigma）是全球最大的護理專業組織之一，該會每年舉辦的國際護理研究會議雲集全球各地護理界精英翹楚，交流分享醫療新知。今屆會議上星期假新加坡舉行，筆者與一眾醫管局同事亦有前赴參與，以了解護理專業最新發展。我們亦把握機會向海外同業介紹非本地培訓護士來港工作的全新途徑，爭取為公立醫院吸納更多環球護士人才。



撰文：醫院管理局總護理行政經理唐華根博士



人口老化令醫療需求急增，加上醫療程序日益精細複雜，公立醫院需積極吸納更多護理人才，以維持公營醫療的可持續發展。

護士人手需求是全球性問題，香港自然不能獨善其身。面對人口老化帶來醫療服務需求急增、醫療程序日益精細複雜，加上服務模式轉變，公立醫院服務壓力亦日益沉重，需要積極探索各種增加醫護人手的措施。立法會早前通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，讓合資格的非本地培訓護士可透過新設的有限度註冊／登記及特別註冊／登記途徑，免考執業試到本港工作，將有助我們擴闊護士人手來源。

在新加坡數天期間，筆者與同事們積極向不同國家和地區的護士同業宣傳這項新措施，同時向他們介紹本港公立醫院工作情況。不少海外同業反應正面，並有興趣作深入了解。醫管局將有專人與有興趣來港發展的護士保持聯繫，向他們提供一站式支援和諮詢服務，包括協助有意應徵者進行相關申請等。

醫管局代表上星期往新加坡出席國際護理研究會議，向不同國家和地區的護士宣傳推廣來港工作的新途徑。

除了今次新加坡之行，我們亦已計劃八月前赴馬來西亞，並稍後前往大灣區，進一步加強宣傳推廣和招募。同時，醫管局一直重視和鼓勵本地護士與世界各地同業專業交流，例如早前推出的「大灣區專科護理知識交流計劃」，成果令人鼓舞。未來我們會繼續與全球各地醫療專業組織加強聯繫，探討在新增的註冊／登記制度下，開展更多不同類型的護理人才交流計劃。

另一方面，本地培訓的醫護人員始終是公營醫療服務的骨幹，因此吸納和挽留本地人才同樣重要。醫管局近年採取了多項加強護士人手措施，除了繼續增聘全職和兼職護士、增加文職人員以分擔護士文書工作等，亦持續完善護士專業培訓、晉升階梯及工作環境等。

我們2021年增設「副顧問護師」職級，進一步完善護士專業發展階梯。註冊護士成為資深護師後，若有志於臨床及專科方向發展，可逐步晉升為副顧問護師和顧問護師；若有志於管理方向發展，則可循病房經理和部門運作經理路徑晉升。醫管局目前已聘任超過330名副顧問護師，預期今年度內增至逾440名。

在新加坡出席國際護理研究會議期間，醫管局代表在會場設置攤位，積極向世界各地護士介紹來港發展的機遇。

此外，醫管局自2021年推出退休後延任安排，至今已有超過600名護士同意退休後延任，佔退休護士約六成。這不但有助減輕公立醫院人手壓力，更可將寶貴護理經驗和知識傳授予新一代護士。

採取上述多項措施後，公立醫院護士流失情況已見改善。截至今年四月底，護士流失率為8.2%，比去年同期10.2%回落兩個百分點，期間護士人數錄得淨增長逾310人。醫管局會繼續吸納本地及世界各地護士人才，致力提升護理專業水平，以維持公營醫療的可持續發展。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

