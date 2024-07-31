的士車隊牌照｜5中標者包括三市區及兩混合車隊　提供3500輛的士

港府為改善的士服務水平及行業生態引入全新的士車隊制度，最終收到15份申請，並發出5個牌照，運輸署今日（31日）公布車隊牌照花落誰家，其中3隊為純市區的士、兩隊為混合車隊，共涉3500輛的士，料年底投入服務。



運輸署署長李頌恩今午公布牌照申請結果，她表示符合申請資格有12個，評分最高的五間獲發牌，分別是：

．Big Boss Taxi Company Limited

．CMG Fleet Management Limited

．新科發展（國際）有限公司

．星群的士服務有限公司

．泰和管理有限公司



服務初期將提供1500輛車齡不多於3年新車

李頌恩稱，5隊中3隊為巿區車隊，2隊為混合車隊，規模介乎300至1000輛，合共提供3500輛的士，佔全港的士數目約兩成。在投入服務初期，將提供1500輛新車，佔的士車隊的40%，車齡不多於3年，亦會提供豪華及輪椅的士，當中四分一為電動的士，將分階段投入服務。

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李頌恩指，當局已通知有關申請人，並會發出有條件牌照暫准通知，獲選者要在明年7月底前完成籌備車隊投入服務，之後每個的士車隊會獲發5年的士車隊牌照。李頌恩稱，署方會積極推動及協助車隊營辦商，讓的士車隊盡早投入營運。

車隊的士會安裝GPS等設備

為確保司機質素及駕駛安全，車隊會為司機提供訓練，有措施監管其表現，並與一定數量司機保持僱傭關係，加強司機穩定性，另在車內安裝包括全球定位系統等安全設備。

李頌恩又提到獲選車隊都會提供網約服務，市民可根據需要選取合適類型車輛，亦可就司機服務表現評分。所有獲選車隊亦會有多種電子支付系統、客戶服務熱線及不同通訊渠道，並設有投訴機制。

運輸署早前表示，主要的評分標準包括申請人的管理能力、車輛質量及安全相關設備╱裝置、車隊司機管理及質素、服務水平及客戶服務、網約的士及車隊調派建議；及日常營運、維修及應變建議。

的士車隊營辦商須於獲批車隊牌照後不多於12個月內開始營運。運輸署會積極推動及協助車隊營辦商組成車隊，以期讓車隊的士盡早投入營運。

車隊牌照制下，車隊必須提供網約渠道（包括手機程式及網站）和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。的士於加入車隊時的車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年。車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。