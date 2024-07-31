的士車隊｜01記者率先開箱6座位豪華的士　每程擬加價$40至$60

5支的士車隊出爐，「的士大王」太子女鄭敏怡旗下的「星群的士」突圍而出中標，擬斥資逾3億元購買6座位豪華的士。《香港01》記者潘耀昇率先試坐，的士採用國產上汽大通的Maxus Mifa 7電動車，配備Wi-Fi、USB充電及各種電子支付方式，又設偵測車速、車距等裝置監察駕駛表現，乘客亦可為服務評分，司機表現好會有獎金，表現差會被扣分，甚至解約。



豪華的士以車資額外加價50%釐定，普遍每程加價40元至60元，非繁忙時間或可減價，預計網約召喚5分鐘後車到。除了提升硬件，亦針對為人詬病的的士服務質素，司機須職前培訓6小時，學習溝通技巧、禮貌和簡單外語，例如上車告訴乘客預計車程，鄭敏怡希望從細節做起，「做一個示範作用，俾人見到司機可以做到咁專業，有返個形象，還返司機尊嚴」，未來擬與旅行社合作推個人遊接載服務，望開拓客源。



的士車隊｜「星群的士」的豪華的士採用國產上汽大通Maxus Mifa 7電動車，是香港首輛6座位的士，車價約35萬元。（夏家朗攝）

01記者率先開箱 6座位豪華的士設備逐樣數

「星群的士」的豪華的士採用國產上汽大通Maxus Mifa 7電動車，是香港首輛6座位的士，車價約35萬元。作為載客人數最多的的士，亦體現在其「巨無霸」尺寸，車身長逾4.9米、闊逾2米、高逾1.7米，較中型SUV的Tesla Model Y還要大。三排座位設計2+2+3，車尾可擺放2至6件大型行李，同時設有一系列較傳統的士優勝的設備：

車隊的士：350部Maxus Mifa 7豪華的士、150部輪椅的士

服務範圍：新界的士數十輛、市區的士450輛、大嶼山的士10輛以內

載客人數：6人+2件大型行李 / 4人+6件大型行李

車上設備：Wi-Fi無綫網路、6組USB充電插座

電子支付：Visa、Mastercard、UnionPay、Alipay HK、Alipay、Payme、WeChat Pay HK、WeChat Pay、BOC Pay、Apply Pay、Android Pay

的士車隊｜「星群的士」的豪華的士最多可接載6名乘客，座椅分三排採用2+2+3設計。（夏家朗攝）

的士車隊｜「星群的士」的豪華的士採用Maxus Mifa 7電動車，車尾箱最多可以擺放6件大型行李。（夏家朗攝）

的士車隊｜《香港01》記者潘耀昇率先試坐豪華的士。（王海圖攝）

豪華的士 VS「小露寶」混能的士 實測體驗大比拼

《香港01》記者率先試坐豪華的士，當隱藏式車門把手彈出之後，拉一下便打開電趟門後，車內中間兩張人造皮座椅映入眼簾，獨立座椅附活動手枕，可前後滑動；座椅的斜度可自行調整，疲倦時躺著坐的士也可以，有別於傳統的士；腳前空間看似較「小露寶」混能的士窄，原來座椅可前後拉動調較腳位空間；至於後座3人座位，不設手枕分間，頸枕可自行調較至舒適位置。

的士車隊｜豪華的士腳前空間看似較「小露寶」混能的士窄，原來座椅可前後拉動調較腳位空間。（王海圖攝）

的士車隊｜豪華的士座椅可前後拉動調較距離。（夏家朗攝）

的士車隊｜豪華的士座椅的斜度可自行調整，疲倦時躺著坐的士也可以，有別於傳統的士。（王海圖攝）

的士車隊｜豪華的士座位採用2+2+3設計，車廂內通往後排3座位的通道約一隻前臂左右闊度。（夏家朗攝）

期望有呢啲車出現時，不論係你坐車出去見客舒舒服服，或者係自己一個人小天地都可以滿足得到。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

的士車隊｜「星群的士」創辦人鄭敏怡說，採購豪華的士時，主要考慮乘客舒適度，以及普遍家庭需要。（夏家朗攝）

「星群的士」創辦人鄭敏怡表示，採購豪華的士時，主要考慮乘客舒適度，以及普遍家庭需要，故車隊的士全數6座位，希望有耳目一新感覺，「唔忍心一家大細要分兩架車……好多時見到幾個小朋友逼埋一齊，呢啲車款不論大人有獨立座位，小朋友都有自己空間自成一角喺度玩」，對於10小時長時間駕駛的司機而言，車廂空間寬闊，亦較為舒服。

的士車隊｜鄭敏怡透露，「星群的士」的豪華的士每程擬加價40元至60元。（夏家朗攝）

豪華的士收費擬加50% 大部分車程加價$40至$60

的士車隊制度容許司機不按錶收費，豪華的士收費會否特別貴呢？鄭敏怡透露，會以車資額外加50%的水平釐訂，「一般車程如果係大概80蚊左右，提高收費大約40至60蚊左右」，服務承諾叫車5分鐘內到達，不過要視乎路面塞車情況而定，形容系統會人性化地計算車資，「非繁忙時間會唔會比正常定價水平低啲呢，呢個都有機會」，強調視乎乘客接受程度，皆因「星群的士」並非唯一一支的士車隊，要在市場競爭，難說加幅會否封頂。

的士車隊｜「星群的士」斥資3億元發展車隊，單計購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（夏家朗攝）

好老實講（回本）信心唔大，但我哋喺呢行咁耐，都相信要努力提升改變業界啦，值得嘅。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

斥資3億元發展車隊，對全港最大的忠誠車行來說，鄭敏怡直言「係一個天文數字」，的士車隊經營牌照5年期，良好願望希望5年回本，同時藉此探討市民是否需要豪華服務，「如果係，會係的士業一個新走向，睇下有冇多啲空間發展」，如果試驗後得出原來乘客無要求，也無辦法再發展，

我覺得係百貨養百客，你有啲兩、三星賓館，亦都有啲六星級酒店，市場有唔同客人需要唔同嘅嘢，以往的士好單一，同一款車，同一收費，我想舒服啲，其實同時佢都無選擇嘅。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

的士車隊｜「星群的士」為車隊引入司機監察系統，鄭敏怡說除了有防追撞功能，亦可監察車速、車距、車道偏離、急加速或急剎車的行為。（夏家朗攝）

的士車隊｜「星群的士」車隊的司機監察系統，一發現違規情況會響起提示聲音，提醒司機留意駕駛安全。（夏家朗攝）

設系統監察司機車速、車距 為駕駛態度評分

硬件固然重要，但司機的駕駛質素亦受關注，尤其的士交通意外時有發生。「星群的士」為車隊引入司機監察系統，除了有防追撞功能，亦可監察車速、車距、車道偏離、急加速或急剎車的行為，一有違規情況會響起提示聲音，提醒司機留意駕駛安全，系統亦會自動為司機駕駛態度評分，直接傳送回公司。

好多時就係轉線無打燈，當條街無車你打俾邊個睇呢，呢啲嘢對於個系統嚟講，真係客觀嚟睇係一個錯誤, 我哋都會提醒返司機轉線真係要打燈。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

鄭敏怡表示，「星群的士」很著重司機駕駛態度或技術，「我哋自問對司機的要求都高，100分滿分，要求司機最少達到72分或以上」，經訓練後現時司機平均分達81分，相信設立客觀指標能令乘客安心，「佢每日自己一個人揸車，慢慢自己揸得好或者唔好，佢自己唔知嘅，如果有一個好客觀數據俾司機見到，咦原來我琴日做咗啲野令我少咗3分，司機係有感覺。」

的士車隊｜「星群的士」司機監察系統設評分機制，鄭敏怡表示乘客對司機有不滿，可以掃瞄車上的QR CODE填寫資料，向車行投訴。（夏家朗攝）

的士車隊｜「星群的士」會翻查司機行車片段跟進違規情況，圖中紅框代表司機與前車距離太近。（夏家朗攝）

的士車隊｜鄭敏怡透露較多乘客投訴的是急剎車，「好多時係壞習慣都唔定，我哋可以直接俾返司機睇，點解你要踩Brake呢，前面無嘢㗎喎」。（夏家朗攝）

司機屢犯錯將被停止派單 行車期間用電話即時解約

乘客對司機有不滿，可以掃瞄車上的QR CODE填寫資料，向車行投訴，公司會翻查行車片段，跟進違規情況，舉例跟車太貼，香港路面繁忙，時有發生，系統都會判斷屬嚴重或輕微程度，鄭敏怡透露較多乘客投訴的是急剎車，「好多時係壞習慣都唔定，我哋可以直接俾返司機睇，點解你要踩Brake呢，前面無嘢㗎喎」，有了客觀指標後，她說大多數司機都不會與車行爭拗。

的士車隊｜「星群的士」司機駕駛表現低過40分，程式會停止向涉事司機派工作。（夏家朗攝）

若司機屢犯錯，駕駛表現低過40分，程式會停止向涉事司機派工作，「有啲司機係包薪制，有D司機係租車關係，雖然唔係僱員，都要依規則去做，表現唔好真係要停，可能佢一日接唔到任何單」，變相要靠接街客。如行車期間使用電話，更會被即時終止合作。有罰亦都賞，首10名駕駛表現好的司機，會得到獎金等獎勵，金額未有定案。

的士車隊｜「星群的士」擬向首10名駕駛表現好的司機，發放獎金等獎勵。（夏家朗攝）

的士車隊｜「星群的士」要求司機須有3年以上駕駛經驗，有良好個人衛生，通過面試後，須接受6小時職前培訓，培訓開支料花逾700萬元。（夏家朗攝）

學習待客禮貌、簡單外語 上車時亦要做一件小事

「星群的士」要求司機須有3年以上駕駛經驗，有良好個人衛生，通過面試後，須接受6小時職前培訓，涵蓋理論、實地示範、模擬情境等，同時亦要接受6小時輪椅的士培訓，除了要通過網上測驗，每年亦要與車行有一次面對面評估和複習，單計司機培訓料花逾700萬元。

的士車隊｜「星群的士」培訓包括客戶服務、溝通技巧、簡單外語訓練等，不只是最基本的上落車打招呼或主動替乘客擺行李。（夏家朗攝）

不過，最為人詬病的是的士司機服務質素，「星群的士」培訓包括客戶服務、溝通技巧、簡單外語訓練等，不只是最基本的上落車打招呼或主動替乘客擺行李，「例如話乘客懷疑你兜路，解釋返俾乘客聽，點解你會揀呢條路呢，其實係好簡單嘅溝通嚟，未來會再著重科技培訓，包括識唔識用導航、智能翻譯軟件啦，司機面對旅客唔只講兩文三語」，至少要讓司機懂得判斷旅客在談哪一個國家的語言。

好多時乘客唔係要嗰種，高到五星級酒店嘅賓至如歸感覺，而係一啲簡單資訊。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

鄭敏怡認為服務質素要從細節做起，「上車之後話俾個乘客聽，車程大概十分鐘到，乘客俾我哋嘅反應好好，司機真係去關心佢想關心嘅野，行邊條隧道係無咁塞車」，她形容這些資訊對於職業司機而言，是手到拿來的資料。慣常遇見的的士兜路問題，鄭敏怡提出一招，「咪錶同GPS有個聯繫，咁就會知道呢個乘客邊度上車」，車行掌握上落車資訊，相信透過科技可以解決。

的士車隊｜「星群的士」創辦人鄭敏怡希望透過CALL車手機應用程式，建立「喜愛司機」名單，讓乘客記錄良好駕駛表現司機，以便將來優先揀選這些司機。（夏家朗攝）

CALL車APP設「喜愛司機」名單 乘客可優先選用

科技，亦是維繫司機與乘客關係的法寶之一。鄭敏怡希望透過CALL車手機應用程式，建立「喜愛司機」名單，讓乘客記錄良好駕駛表現司機，以便將來優先揀選這些司機，「例如清單有50個司機，我哋就會通知呢50個司機,，嗱你呢位乘客想你返去接佢，個司機要視乎佢當時有冇野做緊啦，如果佢太遠，都會通知乘客，司機要10分鐘嚟，你會唔會等呢」，乘客如趕時間，可找其他司機接單。

對一啲經常用的士嘅朋友，見返熟悉面孔都幾重要，佢真係叫得出司機名，司機都叫得出佢哋個名啦，其實呢個朋友感覺好好嘅，我地都希望的士服務有一啲人性化體驗喺裡面。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

的士車隊｜「星群的士」創辦人鄭敏怡9年前創立輪椅的士，到今天發展的士車隊，80後的她喜愛創新求變。（夏家朗攝）

由輪椅的士走到的士車隊 鄭敏怡望還司機尊嚴

「我哋買車都係一個長期投入，我地都要努力啦，希望提升改變業界」—— 鄭敏怡由9年前創立輪椅的士，到9年後發展的士車隊，80後喜愛創新求變的她，作為業界龍頭「的士大王」忠誠車行創辦人鄭克和的女兒，繼承父業之餘也希望帶領業界改善服務質素，開拓新客源，「呢個係一個起點啦，例如話我哋係咪可以同多啲旅行社合作呀，做一啲個人遊呀，都係未知數」，舉例疫情前曾與地質公園合作，載旅客去行山，隨著豪華的士「落地」，期待有更多新服務誕生。

我唔認為大部分司機都係做得唔好，車隊令有心嘅司機行出嚟做一個示範作用，畀人見到司機可以做到咁專業，有返個形象喺度，還返司機一個尊嚴啦，佢地都係專業人士。 「星群的士」創辦人鄭敏怡

的士車隊｜鄭敏怡深信的士業秉持「以人為本」的初心，才是成功之道。（夏家朗攝）

憶起當年發展輪椅的士，源於一次目睹輪椅人士與家人花20分鐘才成功截的士的經歷，服務至今廣受行動不便人士歡迎，鄭敏怡深信的士業秉持「以人為本」的初心，才是成功之道。「星群的士」載客量逾13萬人次，97%以上的服務評分達4星或以上，5星為最高，過去獲優質服務提名逾4000次，又曾奪運輸署優秀車隊獎，或許是印證鄭敏怡的決心。

的士車隊｜「星群的士」載客量逾13萬人次，97%以上的服務評分達4星或以上。（夏家朗攝）