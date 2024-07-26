醫管局女高層與夫AEON偷竊上訴 律師指或一時混亂分心 押後裁決
撰文：郭顥添
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醫管局女高層莊慧敏與其骨科醫生丈夫，涉嫌在黃埔花園Aeon偷取刺身等1600元食物，早前在裁判法院被裁定偷竊罪成，被判罰款5千元。他們不服被定罪，今(25日)在高等法院提出上訴，並指調查警員曾誤導：「無嘟就係偷」。兩上訴人在不情願及誤導下作出招認，認為裁決不穩當，又指二人背景良好，或因一時混亂分心才發生事件。暫委法官姚勳智稱會在兩個月內下裁決。
兩名上訴人：趙名宇，47歲，骨科醫生，及莊慧敏，48歲，報稱醫生，莊案發時任醫管局總行政經理，莊亦曾出席疫情期間的記者會。他們被指於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。兩人去年4月被裁定盜竊罪成，被判罰款5千元。
指調查警員誤導兼威逼利誘
代表上訴人的律師指，趙及莊被捕後受到警員誤導及威逼利誘，警員拒絕2人聯絡女兒及律師，期間又誤導上訴人指「冇嘟就係偷」，上訴人在不情願且受誤導下才作出招認，原審裁判官卻錯誤地接納，故認為裁決並不穩妥。
兩人背景良好或因一時混亂分心
此外，莊曾要求致電女兒，警員卻稱被捕人士無這權利，又要2人關上電話，兩人想聯絡律師又被拒。直至莊在晚上11時許錄畢口供，才准致電女兒，這亦反映招認非自願之嫌。
律師又指，兩名上訴人背景良好，案發或只因一時混亂分心。
案件編號：HCMA223/2023
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