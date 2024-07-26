醫管局女高層與夫AEON偷竊上訴　律師指或一時混亂分心　押後裁決

醫管局女高層莊慧敏與其骨科醫生丈夫，涉嫌在黃埔花園Aeon偷取刺身等1600元食物，早前在裁判法院被裁定偷竊罪成，被判罰款5千元。他們不服被定罪，今(25日)在高等法院提出上訴，並指調查警員曾誤導：「無嘟就係偷」。兩上訴人在不情願及誤導下作出招認，認為裁決不穩當，又指二人背景良好，或因一時混亂分心才發生事件。暫委法官姚勳智稱會在兩個月內下裁決。



兩名上訴人：趙名宇，47歲，骨科醫生，及莊慧敏，48歲，報稱醫生，莊案發時任醫管局總行政經理，莊亦曾出席疫情期間的記者會。他們被指於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。兩人去年4月被裁定盜竊罪成，被判罰款5千元。

上訴人趙名宇是骨科醫生。(歐嘉樂攝)

女上訴人莊慧敏案發時是醫管局高層。(凌子淇攝)

莊慧敏及趙正宇自辯時稱購物時擔心當時在杭州的幼女而分心。(凌子淇攝)

莊慧敏曾與張竹君醫生一同出席疫情記者會。(資料圖片)

莊慧敏(左)曾任醫管局代理質素及安全總監，曾與行政總裁高拔陞(中)，及總感染控制主任賴偉文(右)一同見記者。（羅君豪攝)

莊慧敏案發時是醫管局高層。（高仲明攝）

指調查警員誤導兼威逼利誘

代表上訴人的律師指，趙及莊被捕後受到警員誤導及威逼利誘，警員拒絕2人聯絡女兒及律師，期間又誤導上訴人指「冇嘟就係偷」，上訴人在不情願且受誤導下才作出招認，原審裁判官卻錯誤地接納，故認為裁決並不穩妥。

警員鍾兆偉被指曾稱：「見到有啲野無嘟機，咁無嘟機即係偷。」(凌子淇攝)

警員孔憲浩被指曾稱盜竊案只是「小事」，只需罰款，不會留案底，故不需要請律師，只要他們「配合」，便可盡快離開。(凌子淇攝)

兩人背景良好或因一時混亂分心

此外，莊曾要求致電女兒，警員卻稱被捕人士無這權利，又要2人關上電話，兩人想聯絡律師又被拒。直至莊在晚上11時許錄畢口供，才准致電女兒，這亦反映招認非自願之嫌。

律師又指，兩名上訴人背景良好，案發或只因一時混亂分心。

案件編號：HCMA223/2023