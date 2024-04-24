男醫生認穿女生校服入校遊蕩　官指有行動改善　判處12個月感化

男醫生涉嫌穿上中學夏季白色連身裙校服易服，並戴上假髮及眼鏡，闖入長沙灣佛教大雄中學遊走，但遭女教師查問落荒而逃。男醫生及後被捕，並被發現其私家車上藏有另外4套校服。他早前承認遊蕩罪，今（24日）在西九龍法院被判12個月感化令。裁判官溫紹明指，本案控罪嚴重，但被告有正面行動改善行為，值得給予一次機會，提醒被告感化令並非輕判，若不遵守條件可再判監。



被告廖許延（36歲，醫生），被控於2023年11月20日，在長沙灣佛教大雄中學遊蕩，令X合理地擔心自身的安全和利益。

裁判官考慮被告背景良好 有行動改善行為 值得給予機會

辯方今求情指，法庭早前索取的報告內容正面，感化官認為被告重犯機會低，本案對他而言是很大教訓，適宜判處12個感化令，被告亦承諾會遵守感化條件。辯方又指被告沒有案底，比起懲罰更需治療。

溫官判刑時指，本案控罪嚴重，可以判處即時監禁，但被告背景良好，認罪以示悔意，報告亦指他獲家人支持，經過本案已得到相當大的教訓，且有正面行動改善行為，值得給予一次機會，因此判處12個月感化令。被告須按感化官指示，參與工作小組計畫及接受輔導心理治療等。

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被告穿白色連身校裙在校內遊蕩 警方其後翻看閉路電視片段 鎖定身份

案情指，案發日午飯時間，涉案中學一名女教師發現一名「女學生」在校內的一樓走到二樓。女教師問「女學生」前往何處，對方輕聲回應正前往課室。女教師繼而問對方要到哪一間課室，該「女學生」便衝向地下，並逃至蘇屋邨。

女教師見該名「女學生」聲音低沉，身形亦似男性，遂通知校長並報警。警員翻看閉路電視片段，發現被告曾駕駛私家車到蘇屋邨，其後身穿該校白色連身校裙、戴上假髮和眼鏡進入學校。警員其後鎖定被告身份並作拘捕，在其私家車上發現另外四套中學校服。

案件編號：WKCC5001/2023