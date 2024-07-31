鄒幸彤稱遭懲教署扣起4書　包括提八九民運書籍　認為違憲求覆核

支聯會副主席鄒幸彤因涉支聯會案被拘留，其母欲把《人⺠不會忘記：八九⺠運實錄》、《大江東去：司徒華回憶錄》等4本書寄給鄒卻遭署方扣起，鄒提出上訴被駁回，署方指該些書藉部份內容扭曲，對中央政府的政治制度作偏頗論述，並多番錯誤指控警方毆打市民等。鄒不服決定，昨(30日)入稟高等法院，要求法庭覆核署方決定。鄒指該4書不涉仇恨言論或煽動暴力成分，部份內容有不同的政治主張，認為在民主社會，以和平手法挑戰現有政治制度應被容許。



申請人為鄒幸彤，答辯人為懲教署署長。

鄒幸彤指其母寄給她包括提及八九民運的書，遭懲教署扣起，因而提出司法覆核。（資料圖片）

鄒母曾要求把涉八九民運等書給鄒

入稟狀指，鄒的母親於2024年2至3月期間，先後向懲教署申請把《人⺠不會忘記：八九⺠運實錄》、《弟弟》、《大江東去：司徒華回憶錄》和《敲鐘者言：朱耀明牧師回憶錄》四本書，寄給正收押的鄒。

懲教員口頭告知可能引起對抗管治意識

鄒其後收到兩份「扣起刊物通知書」，指上述4書遭刊物審裁委員會扣起。懲教人員後來口頭告知她書籍扣起的原因，包括指該些書籍內容對社會事件存在偏頗描述，可能引起對抗管治的意識，對院所保安、秩序、紀律構成威脅並不利更生，並指《弟弟》的序言中對作者陳慧的背景、敍述存在偏袒。

署方回覆書籍涉扭曲偏頗內容

鄒不服決定向懲教署投訴，但被駁回，理由指《人》講述中央政府處理「六四事件」時，存在偏頗和扭曲；《弟》對警方處理示威作偏頗的描述；《大》對中央政府的政治制度作偏頗論述；《敲》則就「佔領中環」提出偏頗敍述，並多番錯誤地指控警方毆打市民等。

鄒指署方的上訴機制欠透明

鄒提出多項上訴理據，包括上訴程序非依法規定，亦欠透明，如從沒有公開可以上訴的理據。鄒只知悉上訴的時限、可授權他人提出上訴等。她指上訴程序欠法理基礎，因此該程序和其決定屬違憲。

書中沒有涉及仇恨言論或煽動暴力

此外，鄒指涉案的書藉包括小說、回憶錄，或講述歷史事件，部份內容難免會有不同的政治主張。惟她強調在民主社會，以和平手法挑戰現在政治制度的主張，應容許發表。她續指，書中內容沒有涉及仇恨的言論或煽動暴力，不會影響院所的保安和秩序。而署方的決定是不合理限制鄒自由接收資訊的權利，因此屬不合法。

鄒要求法庭頒令，推翻署方扣起書藉的決定，並准許她收取該書藉。

案件編號：HCAL1244/2024