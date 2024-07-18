願榮光禁令案｜鄒幸彤求加入案件上訴被拒　需付律政司10萬訟費

政府去年向法庭申請禁制令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，其後獲上訴庭批准。前支聯會副主席鄒幸彤欲以「訴訟方」身份加入訴訟被拒，她早前提出上訴，指律政司曾應她要求送遞入稟狀，故她有權加入。上訴庭今（18日）頒判辭，指鄒當初自認被告，律政司才會向她送遞入稟狀，及後又否認她爲被告，故此不符合「訴訟方」身份，故此駁回鄒的上訴，並頒令她需向律政司支付10萬元訟費。



原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人，即以任何方式傳播《願榮光》，旨在意圖煽動他人分裂國家，或意圖煽動把香港從中國分離；將其混淆成香港特區國歌，或指向香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，意圖侮辱國歌。

鄒幸彤多次要求加入成為願榮光禁令案的與訟方均被拒。(資料圖片)

律政司早前就《願榮光歸香港》向法庭申請禁制令，終獲上訴庭批出\。(資料圖片/（梁鵬威攝）

鄒曾表明不是被告亦無意從事禁令行為

判辭指，鄒表明她不是禁令的被告，亦無意從事該些禁制行為的人，因律政司曾應她的要求，向他遞送入稟狀，她經法律代表提交「送遞認收書」，確認已收到，並向律政司表明有意抗辯，故符合《高等法院條例》中「訴訟方（party）」身份。

法律代表亦指鄒不是被告

但上訴庭認為，律政司向鄒送入稟狀，因鄒當時鄒表明是「擬被告（intended defendant）」，有意在訴訟中提出抗辯。律政司基於這個原因，才向鄒遞送入稟狀，隨後亦有向鄒的法律代表查詢，鄒如何符合禁令被告的身份。然而鄒的法律代表回覆指，鄒不是被告，所謂「擬被告」只是想表達鄒欲作為「額外一方（additional party）」參與訴訟，否認她是禁令列明的被告。

曾交送遞認收書不足證是與訟方

另外，鄒雖稱曾提交「送遞認收書」，但沒有寫上她的名字，只表達「從事禁制行為的人士」已收到入稟狀，故「送遞認收書」是以被告的名義發出，與之一併提交的「擬抗辯通知書」及「訴訟通知書」亦然。因此，鄒聲稱有提交「送遞認收書」，無法支持她是「訴訟方（additional party）」的身份。

鄒的理據已提供予法庭之友

至於鄒指律政司申請的禁令是輔助刑事執法，全港市民也受影響，同時不太可能有人願意成為被告，因此法庭應准鄒提出反對理據。上訴庭則強調，任何可能受影響的人都可申請加入訴訟，或在批出禁令後，申請修改或撤銷。惟鄒都未有提出「加入訴訟申請（joinder application）」。同時，鄒反對的理據已向案中的「法庭之友」提供，原審法官亦知悉其理據。

需付律政司10萬元訟費

此外，鄒指律政司未有清楚列明從事涉案禁制行為，是干犯什麼刑事罪行，又指禁令會帶來寒蟬效應。惟上訴庭指，是次上訴只涉及她申請加入訴訟的程序問題，她提出的這些理據，不足以證明原審法官拒絕他是錯誤，認為鄒的上訴理據不足，因此駁回其上訴，並頒令鄒需支付10萬元訟費予律政司。

案件編號：CAMP381/2023