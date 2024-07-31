城際直通車結束｜運物局指高鐵覆蓋所有車站　將重規劃紅磡站口岸

國務院於本月5日批准關閉北京西站、上海站、廣州、東莞等4個內地與香港跨境普速列車（城際直通車）鐵路口岸，意味京港滬港城際直通車不恢復營運。運輸及物流局指，自高鐵香港段啟用至今，已連接原有城際直通車所覆蓋的所有車站，紅磡站內的直通車口岸其後用途有待重新規劃。



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城際直通車自疫情爆發後停運至今，去年2月全面通關後未有復運。中國海關總署今日公布，國務院於本月5日批准關閉北京西站、上海站、廣州、東莞等4個內地與香港跨境普速列車（城際直通車）鐵路口岸，並於今日起生效。

運物局表示，自高鐵香港段啟用至今，已連接原有城際直通車所覆蓋的所有車站，包括東莞常平、廣州東、上海、北京；今年6月15日開通的高鐵動臥列車，也已為乘客提供來往香港至京、滬兩地的「夕發朝至」高鐵服務。

局方續指，城際直通車結束營運，並已然升級作高鐵服務旅客。而現時西九龍站的「一地兩檢」安排，同樣更便利旅客。而政府會繼續偕同港鐵公司提升高鐵香港段服務；至於原有城際直通車的設施位置，部分正用作港鐵「站見」鐵路展，其後用途有待重新規劃。

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港鐵表示，已經知悉相關公告，會配合相關部門後續工作。港鐵指隨着高鐵香港段持續提升服務，包括開通廣州東綫及京滬動臥列車，不但完全覆蓋直通車線路，更已接駁內地龐大的高鐵網絡，而乘客經高鐵出行的體驗亦更舒適高效。

▼紅磡「站見」鐵路展▼



城際直通車停駛前，原本提供來往紅磡站及廣州東站的廣九直通車、來往上海站的滬九直通車，以及北京西站的京九直通車，在港一段需與東鐵列車共用軌道。

自高鐵香港段2018年通車後，直通車客量便告下跌，政府於2019年初曾透露，直通車客量按年大減約三成。港鐵於該年的中期業績亦指，直通車收入按年跌三成，當時運輸及房屋局已透露，會調整或削減直通車服務。