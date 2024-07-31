城際直通車結束｜國務院准關內地4普速列車鐵路口岸　不影響高鐵

來往香港與廣州、東莞、上海及北京的城際直通車自2020年1月新冠疫情爆發後停運，至今未有恢復行車，而現時高鐵也有直達廣州東列車。中國海關總署今日（31日）公布，國務院7月5日批准關閉北京西站、上海站、廣州、東莞等4個內地與香港跨境普速列車（城際直通車）鐵路口岸，並於今日起生效，代表城際直通車正式結束，走進歷史。



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海關總署公告指出，2018年9月廣深港高鐵西九龍站正式開通以來，高鐵旅客列車已有效滿足內地與香港旅客往來出行需求，2024年6月又增開了往返香港西九龍站的高鐵旅客列車，城際直通車鐵路口岸關閉後不影響內地與香港高鐵旅客列車運行。

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在停駛之前，原本提供來往紅磡站及廣州東站的廣九直通車、來往上海站的滬九直通車，以及北京西站的京九直通車，在港一段需與東鐵列車共用軌道。

自高鐵香港段2018年通車後，直通車客量便告下跌，政府於2019年初曾透露，直通車客量按年大減約三成。港鐵於該年的中期業績亦指，直通車收入按年跌三成，當時運輸及房屋局已透露，會調整或削減直通車服務。

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不過，2023年2月初香港與內地全面通關後，城際直通車不止未有復運，內地鐡路當局更新增西九龍站至廣州東站的高鐵服務，內地段幾乎行駛城際直通車的路線。《香港01》當時綜合多個不同消息來源，均指港鐵於短期內解散負責營運城際直通車的客運部門，部份員工已調往港鐵其他部門工作。