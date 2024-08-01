提提你｜禁餵野鴿新例今日生效　定額罰款5000元　首月先口頭警告

《2024年野生動物保護（修訂）條例》今日（8月1日）正式生效，將現行禁止餵飼的野生動物擴展至野鴿，並提高刑罰至最多可罰款10萬元及監禁一年，同時引入5,000元的定額罰款，從而減少對市民造成的滋擾和環境衞生問題。



《2024年野生動物保護（修訂）條例》生效後將提高罰則。（資料圖片）

增執法人員類別 9月起不再警告

漁護署發言人稱，為給予公眾足夠時間了解新規定，執法人員於首個月會先市民作口頭警告，如有關人士繼續違規才會採取執法行動。

9月1日起，執法人員如發現任何人非法餵飼野鴿或野生動物，會即時採取執法行動，不會再事先作口頭警告。

為有效執法，條例擴大執法人員類別，除原有的漁護署人員和警務人員外，食物環境衞生署、康樂及文化事務署和房屋署的獲委任人員亦可執法。

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在新例實施前，記者到深水埗、土瓜灣區及港島維園等多處餵鴿黑點巡視，發現以往隨處可見的鴿蹤，如今只有寥寥可數，黑點位置地上亦已甚少遺下麵包碎、或野鴿糞便污漬。有區議員指出，近期在食環署加強清潔及向餵鴿人票控下，不少餵鴿人嚇得暫避風頭，亦令鴿蹤大減。