禁餵野鴿︱8.1起條例生效前餵鴿人避風頭　全港多區黑點鴿蹤大減

本港各區一直受餵飼野鴿問題，影響環境衞生，政府早前刊憲修訂《2024年野生動物保護條例》於本周四（8月1日）起生效，將擴展現行禁止餵飼野生動物的規定至涵蓋野鴿。在新例實施前，記者到深水埗、土瓜灣區及港島維園等多處餵鴿黑點巡視，發現以往隨處可見的鴿蹤，如今只有寥寥可數，黑點位置地上亦已甚少遺下麵包碎、或野鴿糞便污漬。有區議員指出，近期在食環署加強清潔及向餵鴿人票控下，不少餵鴿人嚇得暫避風頭，亦令鴿蹤大減。



記者大約中午時份到元州邨附近餵飼野鴿黑點，發現該處鴿蹤大減。（吳美松攝）

記者大約中午時份到元州邨，發現鴿蹤大減，行人天橋上蓋和欄杆只有寥寥可數野鴿。（吳美松攝）

記者大約中午時份到元州邨附近餵飼野鴿黑點，發現該處鴿蹤大減，行人路欄杆掛上禁餵野鳥的海報警告。（吳美松攝）

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現時全港共有17個被列為「野鳥聚集及環境衛生問題」黑點，其中深水埗區最為嚴重，根據深水埗區議會文件，以往長沙灣道及東京街一帶（包括麗閣邨、元州邨、李鄭屋邨及附近舊樓區）的野鴿聚集問題為患，而元州邨外長沙灣港鐵站A出口，及麗閣邨空地經常有大量野鴿聚集。

深水埗麗閣邨、元州邨兩大黑點變「鴿迹罕至」

不過，記者在新例實施前數日的中午時份，前往元州邨和李鄭屋邨巡視時，發現以往野鴿群聚的情景不再，例如在屋邨內的空地、行人天橋上蓋和欄杆、港鐵站出入口的上蓋等，只有少量野鴿蹤迹，而餵飼野鴿的麵包碎或飯粒，以及野鴿糞便痕迹則沒有遺下。邨內多處的行人通道或當眼位置，張貼了多張通告和警告橫額，提醒市民切勿餵飼野鳥，以免感污禽鳥疾病，或弄污公眾地方。

長沙灣港鐵站A3出口的十字路口，多年來每天清晨都有上百隻野鴿聚集。(資料圖片)

長沙灣港鐵站A3出口已沒有以往野鴿群聚的畫面。(吳美松攝)

至於同樣是黑點的麗閣邨，只有在空地發現寥寥數隻野鴿，附近的怡靜閣內公園則有較多野鴿聚集。有居民指以前數量更多，但現時已減少許多。另有餐廳店員指過往時有野鴿聚集，但已不見有人餵飼野鴿。

深水埗區區議員林偉文表示，該區餵飼野鴿情況自上屆區議會起已大有改善，而且食環署及漁護署都加強了清潔密度及執法程度，以及透過宣傳教育市民不要餵飼野鳥。他續指，現時雖仍有人偶爾違法餵飼野鴿，但因屬「動態」行為，很難完全禁絕，惟情況已大有改善。他期望8月1日條例生效後，情況會更加好轉，會視乎情況，再與不同政府部門反映及合作。

記者大約中午時份到元州邨附近餵飼野鴿黑點，發現該處鴿蹤大減，只有寥寥可數的野鴿在空地出現。（吳美松攝）

記者大約中午時份到元州邨巡視，發現邨內空地大樹下只有少量鴿蹤。（吳美松攝）

區議員指食環署加強執法嚇窒餵鴿人避風頭

另外，土瓜灣馬頭圍道近馬坑涌道休憩花園的野鴿黑點，近期衞生環境亦大有改善，少了野鴿蹤影。九龍城區議員關浩洋指出，過去區內確有餵鴿人定時在該處餵飼野鴿，導致野鴿為患，但早前經過食環署人員加強巡查，以及清洗野鴿在街上遺下的污迹後，情況已得以改善，加上新修訂條例即將出爐，餵鴿人也暫避風頭，不敢定時出來餵鴿。

記者日前在維多利亞公園內，發現有少量鴿蹤，坐在遠處的男子偶爾向野鴿拋擲麵包碎餵飼。(吳綽詩攝)

記者日前亦曾到銅鑼灣維多利亞公園內巡視，以往在維園內常見大量野鴿出沒，亦有不少餵鴿人定時前來餵鴿。當天記者在有蓋休憩處對出空地，發現數隻野鴿，遠處則有一位男子偶爾拋擲麵包碎餵鴿。

食環署：過去一年發出320宗定額罰款、提20宗檢控

食環署發言人表示，由去年7月至今年6月，該署向餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士共發出約320張定額罰款通知書，及提出約20宗檢控。該署一向關注餵飼野鳥弄污公眾地方而引致的環境衞生問題，並在個別經常有野鳥聚集的公眾地方採取特定措施，以改善環境衞生。有關措施包括派員巡查及對餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士採取執法行動，以及按現場情況和需要，加強清洗和使用稀釋漂白水消毒有關地點。

其實餵飼野鴿致影響衞生問題一直存在，以往由食環署巡查，若市民因餵飼野鳥而弄污公眾地方，例如遺下殘餘飼料或食物碎屑在地上，便屬違法，由該署執法人員根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違例者發出3,000元定額罰款通知書。

政府當局早前研究修訂《2023年野生動物保護條例草案》，並於今年5月獲通過刊憲，將於8月1日生效。條例訂明將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿，即如同猴子、野豬等，禁止市民餵飼。而非法餵飼的最高刑罰，就由罰款1萬元增至10萬元，及監禁1年；引入定額罰款機制，金額為5000元。

而負責就禁餵規定執法的人員，除了現時《條例》所訂的警務人員和漁護署人員外，還將包括食物環境衞生署、房屋署和康樂及文化事務署的人員。

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