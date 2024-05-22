立法會三讀通過修例禁餵野鴿　8.1生效　最高罰款10萬囚一年

立法會今日（22日）三讀《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》，禁止餵飼野鴿，將於8月1日生效。環境及生態局局長謝展寰表示，政府將把握時間進行更全面的公眾教育及宣傳，強調禁止餵飼野鴿並提高罰則，旨在加強保護野生動物，及緩解帶來的公眾滋擾及環境衞生問題，當局會主力宣傳教育而輔之以執法行動。



引入5000元定額罰款 執法擴至食衞署等部門

條例訂明，將禁止餵飼野生動物的規定，擴展至涵蓋野鴿，即如同猴子、野豬等，禁止市民餵飼。修例同時將非法餵飼最高刑罰，由罰款1萬元提升至10萬元，並監禁1年，同時引入定額罰款機制，金額訂為5000元。

另外，負責就禁餵規定執法的人員，除了現時《條例》所訂的警務人員和漁農自然護理署人員外，還將包括食物環境衞生署、房屋署和康樂及文化事務署的人員，讓其在各自職權範圍內的地方執法。

謝展寰指出，人為餵飼野鴿，會使其數量異常增長，不但危及野生動物如其他野鳥，更加導致生態失衡，亦對公眾造成滋擾及環境衞生問題。但野鴿不屬《條例》下定義的野生動物，故不受禁餵規定所限。此外，現時《條例》最高刑罰為罰款1萬元，社會上有意見認為阻嚇力不足。因此當局於去年11月提交《條例草案》。