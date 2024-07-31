禁餵野鴿︱8月起禁止餵飼野鴿　最高罰款10萬元及監禁1年

《2024年野生動物保護（修訂）條例》明（1日）生效，禁止市民餵飼野鴿，定額罰款訂為5,000元，最高刑罰則提高至罰款10萬元及監禁1年。



記者日前在維多利亞公園內，發現有少量鴿蹤，坐在遠處的男子偶爾向野鴿拋擲麵包碎餵飼。(吳綽詩攝)

條例草案將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿。（馬煒傑攝）

漁農自然護理署發言人表示，《修訂條例》的目的是將現行全港禁餵野生動物規定擴展至涵蓋野鴿。提高罰則是為進一步遏止非法餵飼活動，減少餵飼野生動物對市民造成的滋擾和引起的環境衞生問題，並保持生態平衡。政府於2023年11月向立法會提交《條例草案》，將禁止餵飼野生動物的規定擴展至野鴿、提高罰則、擴大執法人選，於今年5月刊憲。

擴大執法人員類別 包括食環、康文署等

為有效執法，《修訂條例》將擴大政府執法人員的人選類別，除原有的漁護署人員和警務人員外，食物環境衞生署、康樂及文化事務署、及房屋署的獲委任人員亦可就非法餵飼執法。相關部門將根據情報及舉報採取相應執法行動。

漁護署先前推出以「全城唔餵」為主題的一系列宣傳及教育活動

8月先作口頭警告 9月即時執法

漁護署指，為給予公眾足夠時間了解新規定，在《修訂條例》生效起首個月（8月）期間，執法人員如發現任何人非法餵飼野鴿或野生動物，會先口頭警告。如有關人士仍然繼續違規行為，執法人員將採取執法行動。9月1日起，執法人員如發現任何人非法餵飼野鴿或野生動物，會即時採取執法行動，而不再事先口頭警告。

漁護署先前已推出以「全城唔餵」為主題的一系列宣傳及教育活動，有關最新的禁餵規定和相關罰則的詳情可參閱漁護署網頁。