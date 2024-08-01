奧運｜江旻憓返港爆可愛金句　傻笑30歲　提醒食早餐　想滑少少雪

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，今日（1日）清晨從巴黎返抵香港。她在機場接受傳媒訪問時，不斷爆笑及爆金句，例如「救命！我30歲！」、「記得食早餐呀」、「我好想滑雪呀」等。或因舟車勞頓，她一度忘記張家朗姓名，需要在旁的19歲隊友陳諾思提醒，並露出尷尬微笑，其後又滿臉笑容向現場的支持者送上飛吻。在短短10多分鐘的採訪，她臉上的表情便不斷轉換，相當豐富。



港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）（中）8月1日清晨在文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左1）等陪同下步出香港機場。（蘇煒然攝）

江旻憓在文體旅局局長楊潤雄等陪同下，清晨約6時40分步出香港機場。她先向在場人士揮手打招呼，再拿著鮮花及新鮮出爐的奧運金牌合照。雖然江旻憓一面倦容，但仍保持微笑，以兩文三語接受訪問，更不斷爆出金句。

被問到今年踏入30歲有何打算前，江旻憓的表情嚴謹認真。（香港01直播截圖）

江旻憓聽到「30歲」時，先轉為「O嘴」隨後再傻笑。（香港01直播截圖）

江旻憓高呼︰「係呀！救命！我30歲！」（香港01直播截圖）

1. 「係呀！救命！我30歲！」

被記者問到今年踏入30歲有何打算，以及回港後的計劃。江旻憓在聽到「30歲」時，本來嚴謹認真的表情，先轉為「O嘴」隨後再傻笑，高呼︰「係呀！救命！我30歲！」

江旻憓突然忘記張家朗的姓名，或因感到尷尬，右手不自覺抓頭。（香港01直播截圖）

2. 「恭喜何詩蓓，同埋我都見到仲有……仲有……」

香港女飛魚何詩蓓在剛才奪得100米自由泳銅牌。江旻憓在順道祝賀隊友張家朗奪得金牌時，突然想不起姓名，需要在旁一同接受訪問的陳諾思提醒。

當時江旻憓先是笑說︰「恭喜何詩蓓，同埋我都見到仲有……仲有……」大概在5秒鐘後，或因感到尷尬，她的右手不自覺抓頭，幸得陳諾思的提醒，她才傻笑說︰「係呀！張家朗嘅金牌！」

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3. 「你想我訓練呀何？係咪？我今日唔想喎！」

被問到回港後會享受悠長假期，或是接受訓練準備未來的賽事。江旻憓大笑反問記者︰「你想我訓練呀可？係咪？我今日唔想喎！」

江旻憓（Vivian）8月1日清晨從巴黎返抵香港，拿著新鮮出爐的奧運金牌，江旻憓在機場不停展示其招牌笑容，又送上飛吻。（蘇煒然攝）

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4. 「辛苦晒，記得食早餐呀！」

江旻憓除了感謝父母准許她成為運動員後，並感謝傳媒的報道，又叮囑在場記者吃早餐。「多謝大家咁辛苦報道我哋嘅運動成績。辛苦晒，記得食早餐呀。」

江旻憓表示「我好想滑雪呀」時的表情。（香港01直播截圖）

5. 「我好想滑雪呀！」

被問到比賽結束會參與什麼運動，江旻憓滾大眼睛說︰「我好想滑雪呀！因為以前一路都驚整親個膝頭哥，但我𠵱家可以諗下可能滑少少雪。」

江旻憓滿臉笑容向粉絲揮手及獻上飛吻。（香港01直播截圖）

江旻憓滿臉笑容向粉絲揮手及獻上飛吻。（香港01直播截圖）

6. 停止回應問題向粉絲獻上飛吻

在江旻憓回答記者問題期間，有現場粉絲突然不斷高呼「Vivian」表達支持。她立即停止回應問題，滿臉笑容向粉絲揮手及獻上飛吻。