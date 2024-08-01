江旻憓奧運金牌｜凱旋返港送飛吻　機場頻展招牌微笑　即足本重溫

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，今日（1日）清晨從巴黎返抵香港，這位新鮮出爐金牌得主凱旋返港現身機場不停展示招牌微笑，她說，回港後會先探望好久不見的父親，又指希望成立慈善基金或社企幫助更多小朋友，一同分享金牌喜悅。她又感謝現場的傳媒及市民報道及支持香港運動員，並可愛地說：「記得食早餐！」

她又感謝前輩付出，指他們在資源不足時仍努力取得好成績，讓她們這一輩取得更多資源追尋夢想：「我覺得香港做運動員好幸福，特別係劍擊運動員，希望所有運動員都咁幸福。」



港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，8月1日清晨從巴黎返抵香港，她在機場不停展示招牌微笑，指希望成立慈善基金或社企幫助更多小朋友，一同分享金牌喜悅。（蘇煒然攝）

江旻憓在文化體育及旅遊局局長楊潤雄等陪同下，清晨約6時40分步出香港機場，她先向在場人士揮手打招呼，之後拿著鮮花及新鮮出爐的奧運金牌合照。

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）（中）8月1日清晨在文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左1）等陪同下步出香港機場。（蘇煒然攝）

不能單用獎牌成績衡量運動員努力：希望繼續支持香港運動員

江旻憓表示感謝市民支持，覺得很感動，回港後希望向更多青少年分享奪金的喜悅，同大家一齊慶祝，又祝賀張家朗及何詩蓓亦取得獎牌，但強調不能單用獎牌成績衡量運動員的努力，希望全港繼續支持香港運動員。

盼用獎金成立社企或慈善基金 助更多小朋友參與劍擊

江旻憓指，上屆奧運失利後用了不少時間沉澱，重新找回訓練的動力，今日抵港見到很多人接機，感到很感動，但稱感覺奧運好像未完一樣，還要起身繼續訓練及比賽。她指，仍未決定下一步目標，未來希望利用獎金成立慈善基金，幫助更多小朋友參與劍擊。

江旻憓（Vivian）8月1日清晨從巴黎返抵香港，拿著新鮮出爐的奧運金牌，江旻憓在機場不停展示其招牌笑容，又送上飛吻。（蘇煒然攝）

感謝前輩付出讓這一輩有更多資源追夢：香港做運動員好幸福

江旻憓又感謝前輩付出，指他們在資源不足時仍努力取得好成績，讓她們這一輩取得更多資源追尋夢想：「我覺得香港做運動員好幸福，特別係劍擊運動員，希望所有運動員都咁幸福。」

▼巴黎奧運 江旻憓8月1日凱旋返港▼



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江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

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