奧運｜江旻憓感謝前輩打江山　推崇身旁後輩：香港做運動員好幸福

港隊「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，今日（1日）清晨從巴黎返抵香港，她在機場受訪時感謝前輩付出，感激他們在資源不足時努力取得好成績，讓她們這一輩能有更多資源追尋夢想。笑言自己不是明星的江旻憓受訪時，又多次提及站在身旁的「後輩」、19歲隊友兼室友陳諾思潛質優厚。又指不能單用獎牌成績衡量運動員對運動的熱愛及努力：「我覺得香港做運動員好幸福，特別係劍擊運動員，希望所有運動員都咁幸福。」



港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，8月1日清晨從巴黎返抵香港，她在機場不停展示招牌微笑，指希望成立慈善基金或社企幫助更多小朋友，一同分享金牌喜悅。（蘇煒然攝）

江旻憓、陳諾思與同機的文化體育及旅遊局局長楊潤雄甫步出機場接機大堂，就引來哄動及掌聲，工作人員另為江旻憓、陳諾思送上鮮花與公仔。

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）（中）8月1日清晨在文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）等陪同下步出香港機場；江旻憓受訪時多次提及站在身旁的「後輩」、19歲隊友兼室友陳諾思（右）潛質優厚。（蘇煒然攝）

感謝父母一直讓她當運動員

江旻憓稱回港後希望與好久不見的父親見面，也感謝父母支持：「我日日都同佢哋講多謝，好多謝佢哋雖然唔想我做運動員，但係都一直畀我做運動員。」至於會否繼續參加奧運，她表示希望在理順思緒再思考下：「好似奧運仲未完、好似第二日仲要起身訓練比賽。」

自言不是明星多次提及身旁19歲隊友陳諾思潛質優厚：我隔離有星啊

被問現時本港投放予運動員資源是否足夠、未來希望如何幫助新一代運動員時，江旻憓感謝前輩付出，在資源少於目前的時候仍努力取得好成績，讓她們這一輩有更多資源追夢：「我覺得香港做運動員好幸福，特別係劍擊運動員，希望所有運動員都咁幸福。」

自言不是明星的她多次提及站在身旁的「後輩」、19歲隊友兼室友陳諾思潛質優厚，「我唔係明星啊，我隔離有星（望向陳諾思）啊。」

盼用獎金成立社企或慈善基金 助更多小朋友參與劍擊

江旻憓指，上屆奧運失利後用了不少時間沉澱，重新找回訓練的動力，今日抵港見到很多人接機，感到很感動，但稱感覺奧運好像未完一樣，還要起身繼續訓練及比賽。她指，仍未決定下一步目標，未來希望利用獎金成立慈善基金或社企，幫助更多小朋友參與劍擊。

江旻憓（Vivian）8月1日清晨從巴黎返抵香港，拿著新鮮出爐的奧運金牌，江旻憓在機場不停展示其招牌笑容，又送上飛吻。（蘇煒然攝）

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江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

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