北部都會區｜兩屋邨2026年入伙 命名比賽即日報名勝出賞$3000
撰文：歐陽德浩
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北部都會區開發的區域廣闊，包括北區粉嶺、古洞、羅湖，以及元朗區北部及洪水橋等，總面積約300平方公里。發展局今（1日）公布，古洞北／粉嶺北兩個公共屋邨，最快將於2026年入伙，現推出命名比賽，由即日起接受報名，至9月15日截止。兩個屋邨的得獎者，可分別獲得獎金3,000港元。
新發展區首批落成屋邨位於古洞北／粉嶺北
古洞北／粉嶺北兩個公共屋邨，座落於古洞北第19區及粉嶺北第15區東，預計在2026年2027年分階段落成入伙，屬新發展區首批落成的公共屋邨，合共興建18座住宅，提供約15,100個租住單位，容納約38,000人。
當中古洞北第19區用地可興建12座住宅，提供約9,000個公營房屋租住單位，容納約 23,000人。至於粉嶺北用地可興建6座住宅，可提供約6,100個公營房屋租住單位，容納約15,000人。
比賽結果今年12月至明年1月公布
每名參賽者必須為命名的屋邨，附上不多於200字的說明，扼要描述命名理念，並只能提交一份參賽表格，否則取消參賽資格。而每個屋邨的優勝者，可獲得3,000港元獎金。
命名比賽由即日起接受報名，至9月15日截止，並將於今年12月至明年1月期間公布結果。市民可在官網下載報名表格，並填妥相關資料， 再電郵至北部都會區統籌辦事處。
官網連結︰按此
電郵地址︰nmenc@devb.gov.hk
命名要求包括不可違反國安法
．不得含有宣傳商業或政治元素；
．不應與現有的屋邨名稱相同；
．盡可能避免使用名人、機構及組織的名稱；
．不得含有違反國安法成分；
．不得含淫褻、粗言穢語、暴力、誹謗等成分。
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