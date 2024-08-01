退役巴士黃扶手重生　九巴拆除贈社企　安裝浴室或床邊助「借力」

長者或行動不便人士若在家居滑倒可大可小，扶手等無障礙設施至關重要。九巴近日與「小修繕，大意義」關愛長者家居維修服務合作，捐贈退役巴士扶手，透過社福機構轉介個案，免費登門為長者及有需要人士家中安裝九巴送贈的黃色扶手，幫助長者 兼讓退役巴士部件亦能重獲新生。有復元人士過往因成本太貴未在浴室裝扶手，需要雙手捉住窗花及浴缸邊跨入浴缸，經常洗澡時跌倒致皮外傷，經幫助後裝上九巴扶手，終解決跌倒問題。



「小修繕，大意義」工作人員安裝扶手後，受惠人紹文可以利用扶手「借力」，安全地使用浴室。（九巴提供）

「小修繕，大意義」工作人員安裝扶手後，受惠人紹文可以利用扶手「借力」，安全地使用浴室。（九巴提供）

九巴表示，捐出的「愛心巴士扶手」取材自退役巴士車廂，以扶手讓有需要人士「借力」，並由「小修繕，大意義」尋找或透過其他社福機構，包括新生精神康復會轉介個案，並為經濟條件有限、65歲或以上的獨居或雙老長者的家中提供免費安裝扶手服務，提升家居安全。

九巴稱，巴士扶手屬不鏽鋼物料，表面設有凹凸坑紋，較一般家居常用的毛巾架更有防滑作用，適合長者用作「借力」，尤其在浴室較為狹窄的空間，安裝扶手可以減少跌倒風險。九巴每架退役巴士最多可有5支、共兩款扶手捐贈予「小修繕，大意義」，安裝扶手時，九巴的義工團隊「九巴之友」亦會進行家居探訪。

+ 1

紹文是新生會的復元人士，以往使用浴室時需要雙手捉住窗花及浴缸邊跨入浴缸，他曾在家中的浴缸洗澡時跌倒致皮外傷。經新生會的社工及職業治療師的評估後，發現紹文有中度跌倒風險，但當時礙於支付安裝及扶手的物料費用，紹文未有實行安裝扶手的建議。

直至今年年初，社工再次探訪紹文時，紹文哥哥對弟弟使用浴室的情況表示擔憂，社工及後轉介個案予「小修繕，大意義」協助免費安裝扶手，讓紹文可以安全地使用浴室，減低跌倒風險。紹文及其哥哥表示，十分高興可以在浴室安裝扶手，「以後都可以安全地使用浴室，可以利用扶手『借力』，不用擔心會跌倒。」