華豐大廈火｜麥美娟稱可研政府先維修再追款　惟管理之責終屬業主

華豐大廈早前發生奪命大火，揭發該大廈多年未有遵辦消防安全指示。民政及青年事務局局長麥美娟今日（11日）在電台節目稱，疫情關係部份法團無召開業主大會，對於維修工程業主亦有不同意見。

她表示部份地區問題較為突出，例如油尖旺等針對未有遵辦消防安全指示，政府有提供「消防安全指示支援服務計劃」，而政府亦有法律支援服務，讓義務律師提供調解及法律諮詢，以及協助申請市建局的招標妥等。不過，她重申民政處、區議員都只能提供支援，大廈管理責任始終在業主身上。



麥美娟（蘇煒然攝）

市民望政府強制維修再向業主收款 否則「拖拖拉拉埋唔到尾」

節目期間有市民致電，表示曾有三無大廈被發出消防指示，但多年都未能解決問題，最終需要政府處理。他認為所有大廈到某個年期，如沒有維修基金則難以解決樓宇維修問題，促政府面對相類似情況，先進行強制維修再向業主收款，否則「拖拖拉拉埋唔到尾」。

麥美娟稱，政府先強制維修再收錢都是一個方向，惟樓宇管理工作始終是業主的責任，就算政府「入場」都只是針對安全設施，不等於業主甚麼都等政府主動做。

南區關愛隊成立一週年（政府新聞處）

麥美娟強調關愛隊探訪非「跑數」 工作得到認可

至於截至上月全港關愛隊已探訪9萬長者戶及其他有需要住戶，被問及如何避免「跑數」、重量不重質。麥美娟稱很多個案反映關愛隊並非「探咗就算」，例如華豐大廈意外時，關愛隊連續數日當值協助，認為關愛隊工作細微、得到認可。她又稱，關愛隊並非與政府部門工作重疊，而是透過關愛隊探訪，轉介市民予政府，從而得到對應服務。

至於區議會的會見市民計劃，曾任多年區議員的麥美娟稱，其實早在20多年前已經有，望保留及加強計劃，目前已有400多名市民透過計劃向區議員尋求協助。