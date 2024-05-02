華豐大廈火｜大廈陷亂局　法團商討善後工作　主席葉小紅宣布辭職

劏房賓館林立的佐敦華豐大廈，4月10日發生三級火警，導致5死40傷。事發3周，大廈一片混亂，竊案頻生、垃圾亂堆，4部升降機只有1部正常運作。昨日（1日）大廈法團管理委員會開會商討善後工作，包括聘用物管公司、維修升降機等，約20多名業主到場了解，席間主席葉小紅宣布辭職。會後委員表示法團資金短絀，而維修升降機費用高昂，或要呼籲業主們預繳管理費，助大廈渡過難關。管委會現擬於5月18日召開業主大會處理相關事務，以及討論集資問題。



今日（2日）華豐大廈2樓有3個單位遭爆竊，其中一名苦主批評法團管理不善，為求慳錢並無聘請物管公司，只聘用早夜更各一個保安，導致大廈治安及環境惡劣。



昨日（1日）大廈法團管委會開會商討善後工作，不少業主到場了解。（香港01記者攝）

昨日（1日）晚上7時30分，華豐大廈業主立案法團管理委員會在10樓召開會議，商討大廈的善後工作。除了法團委員參加外，亦有20多名業主到場列席及了解詳情。昨日的會議主要討論揀選物業管理公司及聘請清潔公司，以協助管理大廈及負責日常清潔工作；又商討了火災過後升降機的維修及更換問題。

由於多項議程均牽涉重大支出，而法團戶口所餘資金不多，故委員及業主商討過後，初步會整合資料，並計劃於5月18日在油麻地梁顯利社區中心召開業主大會處理相關事務，屆時將要討論集資等問題，至於能否召開大會則視乎場地是否許可。會議中後段，法團主席葉小紅突然遞信宣布要辭去主席一職，引起部分業主嘩然，席間亦有另一位委員坦言處理完善後工作，亦打算辭去委員職務。

法團主席葉小紅（中）表示因私人理由辭去主席一職。（香港01記者攝）

記者在會後向葉小紅了解辭職原因，她表示：「做咗好多嘢，我都唔得閒，我自己都有好多嘢，希望你哋支持我哋。（辭職）都係私人原因，無其他嘢。」她續指，雖辭任主席一職，但將來亦會出席業主大會，亦會做義工為大廈出一分力。問到這些年處理大廈管理及維修有何困難，她坦言：「因為人多，大家意見又多，慢慢統一（意見）吓啦。」

其他委員表示當務之急要處理升降機維修問題，因大廈有4部升降機，火災過後只有一部高層升降機正常運作，不少住戶依賴該部升降機上落，不時排起人龍，動輒要等10分鐘。委員指，許多業主年紀老邁，上落不方便，奈何低層升降機（共有2部）每部維修費要58萬，加上另一部高層升降機亦需48萬元，維修費總數逾百萬元。而相關工程要問大會通過及集資，估計需時至少數個月。有委員稱法團戶口資金所餘無幾，直言：「窮到燶。」她呼籲業主們可預繳管理費，助大廈渡過難關，又期望政府可以伸出援手。

華豐大廈仍未「復常」，4部升降機只有1部正常運作，不時出現排隊等𨋢的人龍。

今日（2日）上午10時許，警方接獲華豐大廈2樓有3個單位遭爆竊，一間佛堂損失約1.6萬元財物，包括佛像、5個花瓶及供品；一間賓館損失約200元；一間醫館門鎖有被撬痕跡，但沒有損失。其中一名苦主批評法團管理不善，為求慳錢沒有聘請物管公司，只聘用早夜更各一個保安，惟保安「成日唔見人」，令治安及環境變得好差。他續指：「姓葉（主席）佢好大問題，佢做咗兩屆啦喎，前兩屆做司庫，今年（屆）先做主席嘛。」並批評法團管委會未有重視消防問題等，出現滅火筒過期、消防喉霉霉爛爛，警鐘不響等情況。