華豐大廈火｜災後竊案頻生　兩度被趁火打劫偷電線　走廊烏燈黑火

佐敦華豐大廈5死40傷三級火警，發生至今近一個月，起火的1、2樓多處未及維修，卻被趁火打劫竊案頻生。上周四2樓至少3個單位遭爆竊，今日（5日）凌晨又有人潛入偷電線，導致災後失靈的走廊燈，修復日子遙遙無期。



佐敦華豐大廈5死40傷三級火警，發生至今近一個月，起火的1、2樓多處未及維修，卻被趁火打劫竊案頻生。上周四2樓至少3個單位遭爆竊，今日（5日）凌晨又有人潛入偷電線，導致災後失靈的走廊燈，修復日子遙遙無期。（黃學潤攝）

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華豐大廈4月10日發生三級火警，造成5死40傷。大廈自三級火災後竊案頻生，火警第4日放在華豐大廈天台，總值20萬元的兩部電梯的零件不翼而飛。上周四（5月2日）2樓有3個單位遭爆竊，一間佛堂損失約1.6萬元財物，包括佛像、5個花瓶及供品；一間賓館損失約200元；一間醫館門鎖有被撬痕跡，但沒有損失。

屋漏兼逢連夜雨，有居民向《香港01》表示，今日（5日）凌晨5時再有可疑人潛入大廈1樓，偷去電線。從讀者提供的片段可見，一名頭戴鴨嘴帽、身穿白衣橙褲的男子，凌晨5時10分左右潛入華豐大廈，手持木梯四處張望。男子見到有閉路電視之後，趨近閉路電視然後用罩遮蔽。

記者到現場視察，發現電線被人齊口剪去。據居民所說，自火警後走廊一直烏燈黑火，鋪設好的全新電線，兩度被人偷去，走廊未知何時得以重見光明。

↓↓↓5月2日多戶被爆竊↓↓↓



早前《香港01》報道華豐大廈法團主席葉小紅，在管理委員會會議上宣布辭職。會後委員表示法團資金短絀，而維修升降機費用高昂，或要呼籲業主們預繳管理費，助大廈渡過難關。管委會現擬於5月18日召開業主大會處理相關事務，以及討論集資問題。

其他委員表示當務之急要處理升降機維修問題，因大廈有4部升降機，火災過後只有一部高層升降機正常運作，不少住戶依賴該部升降機上落，不時排起人龍，動輒要等10分鐘。委員指，許多業主年紀老邁，上落不方便，奈何低層升降機（共有2部）每部維修費要58萬，加上另一部高層升降機亦需48萬元，維修費總數逾百萬元。

法團主席葉小紅（中）表示因私人理由辭去主席一職。（香港01記者攝）