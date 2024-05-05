華豐大廈火｜災後竊案頻生　兩度被趁火打劫偷電線　走廊烏燈黑火

撰文：凌逸德
出版：更新：

佐敦華豐大廈5死40傷三級火警，發生至今近一個月，起火的1、2樓多處未及維修，卻被趁火打劫竊案頻生。上周四2樓至少3個單位遭爆竊，今日（5日）凌晨又有人潛入偷電線，導致災後失靈的走廊燈，修復日子遙遙無期。

佐敦華豐大廈5死40傷三級火警，發生至今近一個月，起火的1、2樓多處未及維修，卻被趁火打劫竊案頻生。上周四2樓至少3個單位遭爆竊，今日（5日）凌晨又有人潛入偷電線，導致災後失靈的走廊燈，修復日子遙遙無期。（黃學潤攝）
+2

華豐大廈4月10日發生三級火警，造成5死40傷。大廈自三級火災後竊案頻生，火警第4日放在華豐大廈天台，總值20萬元的兩部電梯的零件不翼而飛。上周四（5月2日）2樓有3個單位遭爆竊，一間佛堂損失約1.6萬元財物，包括佛像、5個花瓶及供品；一間賓館損失約200元；一間醫館門鎖有被撬痕跡，但沒有損失。

屋漏兼逢連夜雨，有居民向《香港01》表示，今日（5日）凌晨5時再有可疑人潛入大廈1樓，偷去電線。從讀者提供的片段可見，一名頭戴鴨嘴帽、身穿白衣橙褲的男子，凌晨5時10分左右潛入華豐大廈，手持木梯四處張望。男子見到有閉路電視之後，趨近閉路電視然後用罩遮蔽。

記者到現場視察，發現電線被人齊口剪去。據居民所說，自火警後走廊一直烏燈黑火，鋪設好的全新電線，兩度被人偷去，走廊未知何時得以重見光明。

↓↓↓5月2日多戶被爆竊↓↓↓

早前《香港01》報道華豐大廈法團主席葉小紅，在管理委員會會議上宣布辭職。會後委員表示法團資金短絀，而維修升降機費用高昂，或要呼籲業主們預繳管理費，助大廈渡過難關。管委會現擬於5月18日召開業主大會處理相關事務，以及討論集資問題。

其他委員表示當務之急要處理升降機維修問題，因大廈有4部升降機，火災過後只有一部高層升降機正常運作，不少住戶依賴該部升降機上落，不時排起人龍，動輒要等10分鐘。委員指，許多業主年紀老邁，上落不方便，奈何低層升降機（共有2部）每部維修費要58萬，加上另一部高層升降機亦需48萬元，維修費總數逾百萬元。

法團主席葉小紅（中）表示因私人理由辭去主席一職。（香港01記者攝）
華豐大廈仍未「復常」，4部升降機只有1部正常運作，不時出現排隊等𨋢的人龍。
華豐大廈火｜大廈陷亂局　法團商討善後工作　主席葉小紅宣布辭職華豐大廈火︱賓館生意清零　東主嘆：五一電話無響過　冇人再打嚟華豐大廈火｜多層樓梯仍堆滿雜物　二樓全毀　醫館一原因完好無缺華豐大廈火｜勁力健美中心傳結業　馬老闆茫然剖白：74歲人點做吖華豐大廈火︱住戶爬水塔逃生　天台户開閘救人　憶街坊喘氣面熏黑華豐大廈火｜遍地積水雜物電線脫落　現老鼠焦屍　義工助居民清理華豐大廈火｜17年間發29萬消防安全指示不足38%完成　5年僅74檢控
突發
火警
奪命火警
法團
01 Video
我主場