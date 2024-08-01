831太子站衝突｜5男襲警阻差等罪成　官稱入獄在所難免　8.15判刑

港鐵旺角及太子站於2019年8月31日發生激烈警民衝突，事隔至今近5年，仍有涉案人事案件在處理，其中5男否認當天襲警等多罪，經審訊後周四(1日)被裁定襲警及阻差等罪成，裁判官陳志輝把他們還押至8月15日判刑，以候各人的背景報告。



5名被告：顧文軒（28歲，酒保）、葉禮豪（22歲，無業）、蔡浩賢（27歲，侍應）、郭俊駒（40歲，售貨員）、鍾日傑（33歲，文員），其中顧及蔡被控襲警，郭及鍾被控管有攻擊性武器，葉則被控一項阻差辦工罪，全部事件均發生於2019年8月31日太子站月台上或月台的公眾地方。

【831太子站事件】晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，站內多人被要求蹲下等待警方押走。（資料圖片／余俊亮攝）

【831太子站事件】831遊行示威衝突，警方在太子站列車和月台內拘捕示威者，場面混亂。（資料圖片／余俊亮攝）

【831太子站衝突】晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，有示威者被制服後脆地等待警方押走。（資料圖片／余俊亮攝）

顧及蔡襲警罪成

陳官裁定顧及蔡襲警罪成，並指警員當時已向顧表明其警員身份，顧即時逃跑，並有意圖地用其手上的盾牌擲向警員，另亦接納警員的證供指蔡曾施襲，故裁定兩人襲警罪成。

另3人則阻差及管有鐳射筆罪成

被控阻差辦公的葉，被指警員捉著另一男子時，與其他人協助該男子逃走，陳官參考片段，認為葉曾垂下雙手欲拉該男子，認為其行為必然會阻礙警員執行職務，故亦裁定罪成。

此外，郭及鍾均被搜出有鐳射筆，陳官認為他們不可能不知可用以傷人，鍾雖曾辯稱當日有客戶訂購紅外線測溫儀，他帶備鐳射筆以備作示範之用，惟陳官認為說法不可信，又指鍾當時身上並有泳鏡但沒有泳褲等，認為他知曉當時社會上發生甚麼事，裁定郭及鍾均罪成。

官稱判刑在所難免

辯方求情指，事件至今已近5年，判刑對各被告的人生計劃有一定影響，部份被告更有家室或是家庭支柱，希望法庭能酌量減刑，陳官卻稱入獄在所難免，只是在於刑期長短的問題，押後判刑。

6名認罪被告已判刑

同案另有6名被告認罪，他們分別被判社會服務令、簽保守行為，及監禁 6 周至 3 個月不等。

案件編號：KCCC1429/2023