自閉男刀襲政總保安員　與父爭執後找貌似其父者發洩　判感化1年

患自閉症男學生持生果刀刺傷政府總部一名保安，他早前承認傷人罪，求情時強調事件與政治無關，只是他想找一名與其母外貌相似的保安員「發脾氣」。案件今(2日)在區域法院判刑，暫委法官鄭明斌引述醫生報告指，被告患有自閉症，判他入精神病院對他無助，只建議他定期覆診；感化官亦認為被告已有充分反省及有悔意，加上被告已被還柙9個月，遂接納報告判被告接受12個月感化。



被告梁凱華（17歲，學生），被控於2023年10月4日，意圖使劉志偉身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害劉志偉。

白衫男子用生果刀襲擊政總保安，被多名保安合力制服。（點新聞提供圖片）

政總保安更亭。（黃偉民攝）

大批警員接報趕到政總天橋。（黃偉民攝）

大批警員接報趕到政總天橋。（黃偉民攝）

辯方被告有嚴重表達及語言障礙

辯方求情指被告自小沉默內向，2020年被診斷患有自閉症，語言和社交能力差，思考「死板」並有嚴重表達和語言障礙。被告犯案並無政治原因，而是因為其任職保安的父親曾叫他學好英語，這對被告而言是非常困難，被告心中不忿又不懂解釋，又不敢直接傷害父親，才找一名與其父外貌相似的保安員發洩。律師更曾在庭上展示事主的照片，並指其相貌確與當時在庭的被告父親有幾分相似。

事主在保安崗位看守時突被襲

案情指，事主劉志偉案發日在政府總部東翼2樓近行人天橋的保安崗位看守，期間被告手持生果刀走近，推開另一保安員後衝向劉，並舉刀施襲，劉即用左臂擋刀致前臂流血，最後失平衡倒地，在場另兩保安及途人等合力把被告制服。

被告曾透露與父母吵架感不快

被告在錄影會面稱讀至中四輟學，在青年學院修讀電子及電腦工程，案發前一晚和父母吵架感到不快，所以前往金鐘。他承認犯案，但拒透露原因。

案件編號：DCCC 171/2024