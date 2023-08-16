鬼門開關｜粉嶺復辦盂蘭勝會　設齋宴上演潮劇　牢記饒宗頤賜孝字

新冠疫情後首個盂蘭節，有團體在粉嶺復辦開放予公眾的大型盂蘭勝會，今日（16日）傍晚將上演潮劇，並設50圍平安齋宴，農曆七月初三、即18日，會向公眾派發平安米。



該團體表示，過去三年疫情其實一直未有停辦盂蘭勝會，只是礙於疫情，未能接待公眾，現時可以復辦能接待公眾的盂蘭勝會，也感到滿足。



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踏入農曆七月，是盂蘭節的開始，以往香港每年均有多個團體舉行盂蘭勝會或盆會，惟過去三年受疫情影響，很多活動也要停辦或改為私人活動進行。

今年防疫措施已全部取消，粉嶺潮僑盂蘭勝會有限公司也在粉嶺安樂村遊樂場復辦開放予公眾的大型盂蘭勝會，今日傍晚將上演潮劇，並設50圍齋宴。

在遊樂場內，已搭起多個祭壇，今早亦有請神遊行，其中神壇正對舞台，傍晚上演潮劇酬神，來參與齋讌的人與神壇上的神明一同欣賞，粉嶺潮僑盂蘭勝會有限公司永遠榮譽秘書長陳雅良說這是「人神共樂」。

他也逐一介紹祭品及擺放方法的含意，例如放在神明前的祭品，首排是四碟齋、另有三行每行放置12碗的祭品，意指「12個月、24氣節、四季平安。」

陳雅良指，祭壇上除了祭品，放著的還有平安茶、平安米，還有平安綠豆餅，「我哋想啲人端午節食糭、中秋節食月餅，有咩代表到盂蘭節呢？就係綠豆餅。」

他估計，今日至18日每日至少逾千人來參與盂蘭勝會，高峰期應在待農曆七月初三、即18日，當法事完成，平安米便可派發，他指今年會共派發20噸米，在現場和區內不同地點派，每人可獲發一公斤米，「佢（領平安米者）唔係無米食，佢係想屋企人食咗好，係咁嘅意思。」他又指，參與今次勝會歡迎所有人參與，「基督教都okay㗎。」

祭品擺放喻意「12個月、24氣節、四季平安。」（江麗盈攝）

陳雅良表示，籌備工作已於一個月前已進行，回顧過去三年，他表示從未有暫停盂蘭勝會，只是受限於防疫措施不能公眾聚集，所以轉為在私人地方進行盂蘭勝會，「疫情唔可以向外接待啲人。」現時復辦可接待公眾待盂蘭勝會，他說不能以開心與否形容，不過能復辦有意義的盂蘭勝會，令他感到滿足。他也特別感謝一班婦女團成員及義工，「無咗佢哋唔成事。」

陳雅良指，過去三年疫情其實一直未有停辦盂蘭勝會，只是礙於疫情，未能接待公眾，現時可以復辦能接待公眾的盂蘭勝會，也感到滿足。（江麗盈攝）

提到盂蘭節的意義，陳雅良表示，最初有會中長老告知他：「盂蘭節係拜好兄弟、遊魂野鬼」，惟他指街坊只會捐贈祭品，難做慈善服務。直至10多年前，他認識到已故國學大師饒宗頤，對方為其團體提了一個「孝」字，「孝字上面係老人，下面係子，象形文字，小朋友扶住老人家就係孝。」他續指，盂蘭精神在於孝，該團體也因而開始做很多長者及兒童服務。