鬼門開關｜9.1維園辦盂蘭勝會　試玩無人機搶孤、盂蘭劇本殺

今日為農曆七月初一，踏進鬼門關開啟的日子。香港潮屬社團總會今日（16日）公布2023盂蘭文化節活動詳情，將於9月1日至3日在維園舉辦勝會。今年除了以往搶孤競賽、盂蘭文化歷史展覽、潮式神功戲及祭祀祈福儀式外，首次添加科技元素，包括「無人機搶孤」及盂蘭聊天機器 Chat GPT等，亦添加「盂蘭劇本殺」遊戲，藉此吸引年輕人參與。



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盂蘭文化節首次融入科技 設盂蘭ChatGPT

香港潮屬社團總會常董胡炎松表示，今年特意製造盂蘭聊天機器ChatGPT，指不少香港學生使用ChatGPT做功課，有科學家都擔心超越人類思維，但認為盂蘭盛會文博大精深，自古以來透過口傳心授，稱「往往都唔能夠文字表達到，所以今次想挑戰「盂蘭ChatGPT」。

他更邀請現場傳媒及嘉賓提問「盂蘭ChatGPT」，有記者問到什麼是盂蘭節、米棚禁忌等問題，不過他稱其答案不完整「講咗等於冇講」，指ChatGPT未能說出米棚最主要禁忌，如入米棚需噴12色花水和女性不能內進，笑言自己仲有存在價值。

此外，會場亦設置孟蘭非遺科技創作展，以鼓勵青少年用科技手段創作和盂蘭有關的作品，如3D打印技術、無人機搶孤等。胡炎松表示，希望將創新科技與傳統盂蘭節文化相互結合。另設有虛擬實境盂蘭勝會導覽，為香港首創盂蘭勝會虛擬導賞平台，市民可透過電腦、VR眼鏡或手機穿梭盂蘭情景。

打造盂蘭劇本殺 吸引年青人了解盂蘭文化

為吸引年青一代了解盂蘭節文化，主辦方聯同1Lab digital creative production創作盂蘭劇本殺《夕拾蘭盆》及《盂蘭鬼戲》，並特意在維園設置劇本殺場地，市民可現場登記或網上預約參與活動。

負責設計劇本殺及盂蘭ChatGPT的閔偉傑表示，劇本殺是款推理遊戲，在維園玩的是《盂蘭鬼戲》，以盂蘭節其中一個神功戲故事作為背景，於維園搭建幾個房間，打造360度沉浸式劇本場景。他指，今年主題為承傳文化，新增AR（擴增實境）元素，參與者在在遊戲中，所使用的手機會顯示70年代的場景，而當刻實際身處於現代場景，讓他們有種穿越的感覺。

閔偉傑續指，劇本內會教導盂蘭節背後文化精神，以及打破迷思「盂蘭節唔係淨係講鬼」，可以是傳承孝道、因果循環及輪迴等，但最重要是讓年青人感受盂蘭節的多姿多彩，稱「唔係淨係得個驚字」。

香港潮屬社團總會常董胡炎松亦表示，以往人生經驗要日積月累，舉辦劇本殺原意是希望年青人透過劇本殺，沉浸式的體驗感受不同人生經歷。

盂蘭節為潮汕文化傳統「根脈」

香港潮屬社團總會主席陳振彬致辭時表示，自疫情後復辦盂蘭文化節，指盂蘭節是潮汕文化傳統的「根脈」，弘揚及傳承文化既是居港「潮人」愛國的表現，亦是團結鄉情的具體行動，更是響應國家主席習近平倡導「文化自信」。他又指，期望將盂蘭勝會植根全港18區，推動潮汕文化，成為香港一個重要而普及的民俗文化。

民政及青年事務局副局長梁宏正表示，盂蘭節是中國傳統節日，各地盂蘭節文化有共通之處，通過祭祀祖先表達思念之情。他又指，香港盂蘭盛會在2011年列入國家非物質文化遺產，為香港保育歷史文化的重要里程碑，香港潮屬社團總會功不可沒。