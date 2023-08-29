七月十四｜通關外遊北上潮　帶動疫後盂蘭熱賣冥通護照回鄉卡套裝

今日（29日）為農曆七月十四，傳統為盂蘭節（俗稱「鬼節」）正日，被視為「燒街衣」的高峰期，西環一帶紙紮舖有不少客人購買紙紮祭品。有紙紮舖負責人表示，今年生意較去年上升兩成，尤其在恢復通關後，港人外遊和北上成熱潮，連帶冥府的「護照及回鄉卡」套裝都十分搶手，但因部份客人花費較少，銷情始終未回復至疫前水平。

疫後首個盂蘭節，在港人移民及通關外遊、北上熱潮下，連帶冥府的「護照和回鄉卡、機票、高鐵車票」旅遊套裝十分搶手。（廖雁雄攝）

人民幣跌價 紙紮品不加價

西環老字號紙紮舖「俊城行」老闆杜先生指出，今年盂蘭節生意額較去年上升近兩成，人均消費由數十元至數百元不等，主要以熟客為主，他說：「可能因為疫情後大家心情放鬆咗，多咗人願意出嚟消費，都多咗人買紙紮品。」

杜先生續稱，現時紙紮貨品 9成都是中國製，今年因為人民幣匯率跌價，所以貨品仍維持去年售價，未有加價。他又稱，農曆七月傳統「燒街衣」以超渡孤魂野鬼，同時保家宅平安，說：「盂蘭節主要燒傳統貨品為主，例如溪錢、往生錢、七色紙，通常拜開都會繼續拜，燒開唔燒就唔安樂。」

疫後通關紙紮旅遊證件套裝最搶手

除了「燒街衣」，店內亦有不少顧客趁盂蘭節買紙紮祭品拜祭先人。他笑言，未知是否因近年香港不少人移居外地，加上疫後通關，帶動不少顧客購買冥通旅遊證件套裝，內裏包括護照、回鄉卡、外幣、機票及高鐵車票等。另一方面，紙紮海鮮食品同樣大受歡迎，包括長腳蟹、東星斑、龍蝦等。

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不過，也有店主指紙紮品銷情仍未復常，紙紮舖「悅城行」負責人李小姐表示，生意只回復至疫情前的兩成，她估計因不少港人趁暑假外遊，消費較滯後，她說：「暫時每個客都只係買幾十至百多元。」

「悅城行」負責人李小姐指，其紙紮舖生意只回復至疫情前的兩成。（廖雁雄攝）

李小姐指，紙紮用品的旺季屬清明節、重陽節，盂蘭節「燒街衣」主要為普渡眾生「做善事」，顧客亦主要購買傳統祭品「燒街衣」為主，她稱：「燒街衣希望心安理得，保一家人出入平安，遠離是非意外。」