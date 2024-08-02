中大校徽｜知會定通過？查逸超段崇智互駁　風波燒不停一文看何事

中大前年更換校徽風波餘波未了，校董會周一議決中大管理層於項目中誤判，校長段崇智其後發聲明指，時任校董會執行委員會「通過」換校徽決定，不過，據悉校董會主席查逸超前晚致涵校董會及管理層，反駁執委會只是獲「知會」議題。

事件出現「羅生門」，《香港01》梳理近日爭論點，包括雙方爭拗更換校徽的決定有否繞過校董會、逾千萬剩餘撥款去向，同時將於明年1月離任的段崇智，如何就事件問責。



中大更換校徽風波未了，校董會近日議決指管理層就事件層誤判。（資料圖片）

1. 更換校徽有否繞過校董會？

中大於2022年10月更換校徽，引起批評後撤回決定，恢復用舊版本。中大校董會隨後花60萬外聘獨立專業顧問，全面檢視修改校徽項目的背景、決策過程及支出。校董會周一議決中大管理層誤判，且決定繞過校董會。

不過，校長段崇智周二晚發聲明，稱更換校徽推出前，於2022年9月22日已獲時任校董會執行委員會通過。

查逸超函校董會駁「中大澄清失實傳聞」聲明段崇智說法

校董會主席查逸超前晚致函校董會，反駁段崇智說法。他指執委會當日只是討論一項由管理層提出有關校徵修改的「知會」議題，管理層未有請求「批准」新校徽，亦指校董會事前未獲諮詢，強調有執委會文件和會議紀錄作為憑據。

校董會主席查逸超（圖右）前晚致涵校董會，反駁段崇智指換校徵一事，有經校董會執委會通過。（資料圖片）

2. 逾千萬剩餘撥款去向？

查逸超於周一校董會後透露，換校徽項目支出涉約400萬元，當中最大部分用於聘請國際知名形象顧問。事後立法會議員校董劉國勳和張宇人再揭項目撥款預算達1780萬元，二人追究段崇智未有向校董會交代約1400萬的餘款下落。

「澄清失實傳聞」聲明一日後下架 中大稱沒有回應

中大周二晚發出「澄清失實傳聞」聲明，撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。中大指，大學資源分配委員會按照現有機制重新分配資源，透過既定招標程序，委託不同中標供應商提供多項策略傳播和全球宣傳服務，包括60周年期間的宣傳活動。不過，聲明一日後已下架，中大回覆查詢表示，沒有回應。

段崇智今年1月初辭職，明年1月離任。（資料圖片）

3. 段崇智如何問責？

段崇智明年1月離任 查逸超沒透露如何問責

段崇智今年1月初辭職，明年1月離任。查逸超周一交代時表示，段崇智已表明就事件會負上整體責任，不過，段任期只餘約半年，如何問責，他未有透露詳情，僅稱校董會將繼續跟進，「係咪辭職同埋負唔負責，呢個我諗係兩個事情。」