中大換校徽風波｜校長反駁校董會通過改校徽　劉國勳：是「知會」

中大更換校徽風波，校董會指責大學管理層「出現誤判」，校長段崇智反駁指「更新校徽前已獲時任校董會執委會通過」。身兼中大校董的民建聯議員劉國勳表示，說法與事實不符，稱當時校方是「知會」校董會修改校徽，未有請求校董會執委會「批准」更換新校徽。



他續說，對段崇智說法非常失望，形容聲明絲毫未見如何為事件「負上整體責任」，只稱校方承認可再做得更好。



中大2022年發生更換校徽風波，換校徽整體支出約400萬元。(資料圖片/蘇煒然攝）

段崇智反駁換校徽獲校董會通過 劉國勳：是「知會」

劉國勳在社交平台Facebook說，中大管理層未有請求校董會執行委員會「批准」更換新校徽，會議上校董會執委會勸喻校方要繼續聆聽持分者意見，特別是全體校董，然而學校管理層最終沒有在換校徽前諮詢校董會。

他說自己作為中大校董，當時是由傳媒中得知將會有新校徽，事前完全不知情，當時已要求校方暫緩公開新校徽，待校董會先討論，惟最終管理層一意孤行公布，繞過校董會便自行公布新校徽；更換校徽屬茲事體大，認為不可能只向執行委員會匯報，中大校方當時的做法明顯反映管治出現問題，惟段聲明的說法，不僅推諉校董會執委會有授權般，與繞過校董會事實出現極大偏差。

他又引述校董委託的獨立調查，指2022年5月管理層有一筆超過1400萬元的第二期預算撥款，校董會從未知悉，2022年12月中大管理層向校董會提交的報告中亦從沒提及，對此十分驚訝。

中大指撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金，對網上有關不實言論感到深切遺憾。（資料圖片）

劉國勳：有必要徹查校長「調撥」大額款項的去向

對於中大校方日前發出「嚴正聲明」，指中大撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘撥款全數退回大學中央基金。劉國勳說中大向大學中央基金退還大約1200萬元，惟同日便立即就60周年校慶項目撥款約1200萬元，他和其他校董對於款項具體使用在哪些項目、是否已全數花掉等全不知情，他認為中大作為資助大學，公帑必須用得其所，有必要徹查款項去向、是否符合程序等。

劉國勳又說絲毫未見段崇智會如何為事件「負上整體責任」，只稱校方承認可再做得更好，對段崇智說法非常失望，期望他具體交代，包括為何要繞過校董會，以及他究竟會如何為事件負責。