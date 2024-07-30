中大換校徽風波｜張宇人追查1400萬撥款去向　中大：退回中央基金

中大2022年發生更換校徽風波，中大委任校董、自由黨立法會議員張宇人指，調查歷時近兩年是因「管理層不配合」，否則6個月已足夠完成調查報告。他又重申「有生之年都會繼續調查事宜」，稱調查報告只是第一步，第二步是要跟進校董會撥款的去向。



中文大學晚上澄清，稱撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。



張宇人今日在社交媒體說明調查改動校徽的時間線。（張宇人 Facebook）

中大2022年發生更換校徽風波，中大校董會主席查逸超昨日交代調查報告細節。中文大學校董張宇人今（30日）於社交媒體上傳影片，先是表示「完全支持」昨日校董會通過的校徽議決案以及查主席的發言，其後敘述調查時間線。

中大校董會昨（29日）公布2022年更換校徽調查報告，主席查逸超及副主席陳德霖見記者。(資料圖片/蘇煒然攝）

調查兩年 因管理層拖拉不答覆

張首先指，2022年10月25日，校董會第一次了解校徽改動，並即時叫停。兩個月後，他要求調查事件，包括了解煞停後會否仍有款項未付。

2023年1月，校董會通過調查事件的議案，並交由轄下的審核及風險管理委員會負責。同年9月，該委員會告知校董會無法覓得合適人選進行調查，因此校董會決定聘用外部專業顧問。張宇人表示，屬於管理層、由校長擔任主席的撥款委員會拖拖拉拉，不願意撥款予校董會通過聘用外界人士調查的議案。到了2023年年底，改組後產生新任校董會，查逸超向管理層明言已覓得外部顧問，要求管理層撥款約80萬元調查費。

張宇人續指，今年1月管理層收到撥款，外部顧問KPMG（畢馬威）開啟調查工作，張又稱收到該公司表示調查過程中，「有不同管理人員拖拖拉拉、不作答覆」。直至6月，調查報告終完成。

中大2022年發生更換校徽風波，換校徽整體支出約400萬元。(資料圖片/蘇煒然攝）

餘下撥款用於校慶？ 負責人：未見過該筆款項

張宇人表示除了校徽改動外，亦關注撥款去向不明。他指出，管理層一直的答覆是改動撥款為400萬元，實際支出約290萬元。但他揭露，外部調查公司指於2020至2021年間有第二期1,400萬元的撥款，但該撥款管理層從未向校董會透露。他稱，原先管理層代表於校董會說，餘下撥款用於60周年校慶活動，然而報告顯示，聯合書院校董會選任校董殷巧兒，及負責60周年校慶代表，均表示未見過該筆撥款。

張宇人最後總結，「有生之年會繼續跟進報告」，而調查報告的完成只是第一步，第二步會是撥款的去向。

中大指撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金，對網上有關不實言論感到深切遺憾。（資料圖片）

中大：未動用資金已全數退回中央基金

中大晚上回應稱，撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。

中大指，大學資源分配委員會按照現有機制重新分配資源，透過大學既定招標程序，委託不同中標供應商提供多項策略傳播和全球宣傳服務，包括在60周年期間的宣傳活動，例如在全球學術聲譽和招聘平台（如QS和泰晤士高等教育）的宣傳推廣、本地宣傳和公關活動支援，以及內地的宣傳推廣及招聘工作。

中大指，有關詳情已詳列於7月22日校長提交予校董會的文件中，又指「有關傳言」毫無事實根據，對網上有關不實言論感到深切遺憾。