中大換校徽風波｜段崇智反駁拒留港開會：校董會訂日期前無先諮詢

中文大學2022年發生更換校徽風波，校董會昨日（29日）下午討論事件調查報告，批評管理層誤判、欠充分諮詢，校董會主席查逸超批評校長段崇智拒納勸告，堅持到內地出差而缺席會議。身在雲南省昆明的段崇智今日（30日）發聲明表示，是次校董會是訂定會議日期後才通知他，事先未有被諮詢，「我深感遺憾」，雲南的公務外訪一早已安排，故昨日未能出席。



段崇智反駁說，更新校徽是「持份者參與及機構形象計劃」的其中一部分，新校徽在推出前獲大學校董會執行委員會於2022年9月22日通過。



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中大2022年發生更換校徽風波，校董會昨日傍晚開會後見傳媒交代有關事件調查報告。校董會指有鑑於中大管理層「在未經中文大學校董會討論及批准的情況下」，於2022年10月17日號推出新校徽，並引起各方持分者極大不滿後而倉卒收回新校徽，在2022年10月25日會議上議決要審視修改校徽項目的背景，決策過程及支出，及其後大學校董會任命外聘獨立專業顧問協助全面檢視修改校徽項目相關的文件，包括會議紀錄、電郵和其他文檔，並與部分參與項目人員進行訪談。

報告批評大學管理層推行更改校徽項目過程中出現誤判，尤其是決定繞過大學校董會及未有與持份者作充分諮詢，校董會表示失望。

中大前年發生更換校徽風波。（香港01製圖）

段崇智：更新校徽在正式推出前已獲時任校董會執行委員會通過

中大校長段崇智今日反駁，指更新校徽是「持份者參與及機構形象計劃」的其中一部分，大學委託經既定程序中標的顧問公司收集了2,000多位持份者的意見，包括時任校董會主席、副主席、司庫及多位校董，形式包括單對單訪問及小組討論；計劃內容及更新校徽在正式推出前，於2022年9月22日已獲時任校董會執行委員會通過。

段崇智稱，身為督委員會主席，得悉推出更新校徽後的反響，與大學管理層討論後決定將更新校徽撤回，其後在2022年10月25日校董會上確認對整個項目負上責任。事件發生後，校方於2022年12月16日已向校董會執行委員會提交了詳細報告，校董會亦知悉。

段崇智指，由校董會委託的獨立顧問公司於2024年初開始檢視校徽更新過程的工作，在過去6個月期間，他以及相關校方行政人員於短短幾個月內配合調查，包括獨立顧問公司安排的調查訪談，以及提交逾500份相關文件資料。

段崇智：必須出席已安排到雲南公務外訪

查逸超昨日提到，他曾勸段崇智昨日留港校董會出席，「因為呢個校董會今日議題係對於大學好重要，我亦好想校長參與，但今日佢都係參與唔到。」

段崇智則在前一日（28日）率團到昆明訪問，到今日（30日）回港。他回應指，是次校董會開會日期未有事先被諮詢，而是訂定會議日期後才通知，他深感遺憾。他稱由於必須出席早前已安排到雲南的公務外訪，商討合作及簽署戰略合作協議，因此未能出席校董會會議參與討論。

中大表示，段崇智率領的代表團在三日內，與雲南省人民政府簽署三方戰略合作協議，加強在綠色能源、生物醫學、數字經濟、創新物料、大數據、人工智能等領域的合作，致力促成科研平台發展、科技成果轉移、人才培養及匯聚；根據合作協議，雲南省政府將支持中大兩個校園的科研團隊開展實驗室及技術創新中心建設。

校方指代表團還到訪了中國科學院昆明動物研究所及中國科學院昆明植物研究所，商討未來合作事宜。

中大稱撤回更新校徽後已退回全數剩餘預算

另外，中大補充在撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。大學資源分配委員會按照現有機制重新分配資源，透過大學既定招標程序，委託不同中標供應商提供多項策略傳播和全球宣傳服務，包括在60周年期間的宣傳活動，例如在全球學術聲譽和招聘平台（如QS和泰晤士高等教育）的宣傳推廣、本地宣傳和公關活動支援，以及內地的宣傳推廣及招聘工作。有關詳情已詳列於7月22日校長提交予校董會的文件中。校方嚴正澄清，有關傳言毫無事實根據，對網上有關不實言論感到深切遺憾。

▼中文大學校董會7月29日的決議▼

1. 對大學管理層推行更改校徽項目過程中出現誤判，尤其是決定繞過大學校董會及未有與持份者作充分諮詢，校董會表示失望；

2. 校董會對中文大學管理層未有充份配合大學校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受；

3. 知悉校長段崇智教授已表示，作為修改校徽項目的最高領導，會為事件負上整體責任；

4. 校董會將汲取經驗，並採取適當措施去提升大學管治，盡量避免同樣事件重現。



▼校長段崇智7月30日的回應▼

一：更新校徽是「持份者參與及機構形象計劃」（Stakeholders Engagement and Image-building Project）(SEIP計劃）的其中一部分。推出計劃之初，大學委託經既定程序中標的顧問公司收集了2,000多位持份者的意見，包括時任校董會主席、副主席、司庫及多位校董，形式包括單對單訪問及小組討論。SEIP由大學按既定程序成立的計劃督導委員會領導，按其職權範圍行事。計劃內容及更新校徽在正式推出前，於2022年9月22日 已獲時任校董會執行委員會通過。本人身為督委員會主席，得悉推出更新校徽後的反響，與大學管理層討論後決定將更新校徽撤回，其後在2022年10月25日校董會上確認本人對整個項目負上責任。事件發生後，校方於2022年12月16日已向校董會執行委員會提交了詳細報告，校董會亦知悉。

二：SEIP計劃涵蓋多項不同範疇，包括收集意見，計劃大學公共關係策略以提高中大的國際形象，亦包括整體一致的外觀和品牌形象、品牌顏色、設計風格和視覺形象概念、品牌形象應用指南等，相關工作已有效落實並使用至今。大學一直致力提升大學全球形象和聲譽，排名創下歷史新高。今年更創出QS全球第36位、《美國新聞與世界報導》全球第42位、泰晤士高等教育全球第53位的出色成績。

三：由校董會委託的獨立顧問公司於2024年初開始檢視校徽更新過程的工作，在過去6個月期間，本人以及相關校方行政人員於短短幾個月內全力配合調查，包括獨立顧問公司安排的調查訪談，以及提交逾500份相關文件資料。

四：對於是次7月校董會開會日期本人未有事先被諮詢，而是訂定會議日期後才通知，我深感遺憾。由於我必須出席早前已安排到雲南的公務外訪，商討合作及簽署戰略合作協議，因此未能出席校董會會議參與討論。

五：如前所述 ，SEIP內容及更新校徽在推出前獲大學校董會執行委員會於2022年9月22日通過，對於有意見認為做得不足，校方承認可以再做得更好。為了持續提升大學的形象及國際聲譽，本人以及管理層亦汲取是次事件經驗，對整個計劃進行了全面檢討，務求在項目管理，持份者諮詢及整體管治上不斷進步，使大學更有能力應對未來遇到的機遇和挑戰。

