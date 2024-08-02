巴黎奧運｜國泰向本港得獎運動員送商務機票　一年可無限次乘搭

【巴黎奧運／張家朗／江旻憓／何詩蓓】「微笑劍后」江旻憓及「香港劍神」張家朗為香港勇奪兩金的佳績，並先後在昨日及今日（1日及2日）凱旋返港。國泰航空今早（2日）公布，向所有巴黎奧運的得獎本地運動員，送上一年無限次乘搭商務客艙機票，或100萬里數。至於稍後舉辦的殘疾人奧運會，得獎運動員同樣獲得同等待遇。



國泰航空公布，向所有巴黎奧運的得獎本地運動員，送上一年無限次乘搭商務客艙機票，或100萬里數。（國泰FB圖片）

國泰：殘疾人奧運會得獎者同樣有份

隨着港將陸續在巴黎奧運取得佳績，多間企業近日公布向得獎運動員送出獎品。國泰航空今早在社交平台公布，為慶祝港隊在巴黎奧運取得驕人的成績，將為今屆奧運及殘疾人奧運會中得獎的本地運動員，送上二選一的獎勵，分別是︰

1. 一年無限次乘搭商務客艙機票，可來回乘搭任何國泰航空航點；

2. 100萬里數。



+ 7

國泰航空又指，作為港協暨奧委會的獨家航空合作夥伴，與港人繼續為運動員喝彩，祝願港將在未來賽事中突破自我，並為他們的每一步拼搏及堅持感到驕傲。

上屆國泰沒提供100萬里數作選擇

翻查資料，國泰航空在上屆東京奧運會中，亦向得獎本地運動員，送上一年無限次乘搭商務艙機票，惟當時並沒提供100萬里數作選擇。而截至今午4時半，在巴黎奧運會中得獎的運動員包括江旻憓、張家朗及何詩蓓。