張家朗奧運金牌｜劍神靦腆甜笑回應新戀情：大家都睇到係啲乜嘢

在巴黎奧運衛冕男子花劍個人賽金牌的「香港劍神」張家朗今早（2日）返港，盛傳與26歲法籍劍手兼美女醫科生Solène Butruille拍拖的「劍神」，今在機場被問到新戀情時臉露甜笑，略帶靦腆回應：「咁新戀情......大家都睇到係啲乜嘢，我都冇乜嘢可以講畀大家知。」至於在比賽中伸脷動作惹健康疑慮，張家朗亦親解「脷苔」一事，指是飲太多能量飲品及能量啫喱導致，與濕熱無關。



「香港劍神」張家朗在巴黎奧運衛冕金牌，今早（2日）回港，在機場回應新戀情等問題。（歐嘉樂攝）

張家朗回應新戀情，笑言：「大家睇到係啲咩，我都冇嘢講畀大家知」。

張家朗今早落機，大批傳媒、粉絲接機，對於奧運期間一些有趣傳聞，亦有一一解答。最令人關注是，「劍神」被指與法國劍手Solène Butruille拍拖，對方在張家朗奪金時連出三個instagram限時動態祝賀。張家朗今早回應新戀情，笑言：「大家都睇到係啲乜嘢，我都冇乜嘢可以講畀大家知。」

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張家朗與法國劍手女友。（網上圖片）

除戀情外，不少市民也關注家朗比賽時的伸脷慶祝動作，指其脷苔較厚，引起健康疑慮。張家朗則解釋，應是飲用太多能量飲品、能量啫喱導致，相信與濕熱無關。

被問到返港最想做的事，他稱回港後「想食返啲香港嘢」，因很早就到法國備戰，很少接觸到亞洲食物，「未諗食咩，淨係想食香港嘢食。」

▼張家朗巴黎奧運決賽衛冕金牌▼

