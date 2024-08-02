猴痘｜30歲男子確診　潛伏期於本港有高風險接觸　入住瑪嘉烈醫院

衞生署衞生防護中心今日（2日)公布，正調查一宗猴痘確診個案。患者是一名30歲男病人，潛伏期內曾在港有高風險接觸，暫未發現與其他本地猴痘確診個案有流行病學關連，他目前情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。



確診病人正被安排轉往瑪嘉烈醫院。（資料圖片／楊嘉朗攝）

衞生署衞生防護中心指，個案涉及一名過往健康良好的30歲男病人，於7月26日開始出疹，分別於7月27日及31日向私家醫生求醫，並於同月的31日向衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。中心指，病人目前情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。

中心續指，根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心經初步調查後，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續展開流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

中心呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。