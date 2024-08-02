登革熱｜新增兩宗外地傳入個案　患者潛伏期分別曾訪印度及印尼

衞生防護中心今日（2日）公布，在上月26日至昨日（1日）的一周，錄得兩宗登革熱外地傳入個案，病人於潛伏期內分別曾到印度及印尼。截至昨日，本港今年共錄得40宗登革熱個案，包括37宗外地傳入及三宗本地感染個案。



7月26日至昨日（1日）期間，衞生防護中心錄得兩宗登革熱外地傳入個案，病人於潛伏期內分別曾到印度及印尼。（資料圖片）

本年錄37宗外地個案 17宗在印尼受感染

衛生署表示，今年共錄得40宗登革熱個案，包括37宗外地傳入及三宗本地感染個案。其中最多個案受感染的地方是印尼，有17宗，其次和第三分別是有6宗的馬來西亞和有4宗的泰國。衛生署補充，2023年本港共錄得62宗外地傳入個案，而最新監測數據顯示，部分亞洲地方（包括印尼、馬來西亞、新加坡及泰國）錄得的登革熱個案數字較去年同期增加。

衛生署表示，今年共錄得40宗登革熱個案，包括37宗外地傳入及三宗本地感染個案，其中17宗在印尼受感。（資料圖片）

根據世界衞生組織資料，去年登革熱個案突發性急增，全球80多個國家及地區共呈報了逾650萬宗病例和7,300多宗登革熱相關死亡個案，接近歷史最高水平。另外，今年至今，美洲地區，包括巴西、阿根廷和秘魯等，共錄得超過1,000萬宗個案，為歷史新高。

衞生防護中心呼籲市民，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。中心亦提醒不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。