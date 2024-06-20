登革熱｜54歲婦坐E37上班被蚊叮確診　龍運：未見蚊患會定期巡查

天水圍天瑞邨一名54歲婦人確診登革熱，為今年第二宗本地個案，衞生防護中心昨（19日）稱調查發現病人在機場超級一號貨站工作，病人指乘搭龍運E37往返工作時被蚊叮。



龍運巴士今（20日）表示，昨日已與衞生防護人員巡視巴士站及車廂，未發現蚊患，會定期巡查確保無積水，也會每日清潔及定期滅蟲等。



衞生防護中心昨日（19日）跟進登革熱個案。中心人員到病人曾乘搭的巴士路線調查。（政府新聞處）

衞生防護中心早前公布，一宗可能在本地感染的登革熱個案，為一名有長期病患的54歲女子，她於6月6日起出現發燒和眼窩後疼痛，並在於6月11日再到天水圍醫院急症室求醫。病人現時獲安排轉往博愛醫院繼續接受治療，情況穩定。

中心進一步調查發現，病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作，並因工作需要間中會到機場的國泰貨運站和亞洲空運中心。此外，病人亦提到在潛伏期內，曾於乘搭巴士E37往返工作地點時被蚊叮。病人的同事現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生防護中心昨日（19日）跟進登革熱個案，中心人員在巴士上調查，並視察清潔營辦商的滅蚊工作。

E37號線巴士營運商龍運今表示，昨日已與衞生防護人員一同巡視巴士站及巴士車廂的清潔工作，沒有發現蚊患，強調非常重視巴士站設施和巴士車廂的清潔，會定期巡查，確保沒有積水，如發現巴士站附近有蚊患，會向有關部門報告，提出要求跟進。

龍運續稱，一直採取措施確保設施清潔衞生，每日都清潔車廂，每約半個月則進行更徹底的深層清潔，亦定期做滅蟲工作，並會繼續密切留意全線車隊車廂情況，確保符合清潔衞生。