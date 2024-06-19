外遊注意｜日本甲類鏈球菌升、泰國登革熱增　衞生署籲慎防傳染病

衞生防護中心表示，近期日本及歐州多國甲類鏈球菌感染的個案有所上升，根據世界衛生組織的最新監測數據，部分亞洲地方如印尼、泰國，和美洲地區如巴西和哥倫比亞，與去年同期相比，今年錄得的登革熱個案顯著增加，呼籲計劃外遊市民，慎防目的地傳染病情況。



衞生防護中心呼籲計劃外遊市民，慎防目的地傳染病情況。（資料圖片／何瑞芬攝）

衞生防護中心表示，在日本鏈球菌中毒性休克綜合症的個案自2023年起有所上升。根據日本厚生勞動省的資料，截至6月2日，日本於今年錄得977宗個案，超越2023年共941宗的最高紀錄，以及2019年至2022年每年622至894宗的數字。

此外，歐洲最少五個國家的侵入性甲類鏈球菌感染（侵入性甲類鏈球菌疾病）﹐及猩紅熱個案亦有所上升。

中心發言人指，鏈球菌中毒性休克綜合症個案上升可能是由於放寬新冠病毒防控措施後，感染各種呼吸道疾病的個案上升而引致。甲類鏈球菌感染由一種存活於咽喉和皮膚表面的細菌（化膿性鏈球菌）引起，該細菌可透過飛沫及接觸傳播。

中心提醒市民，外遊時應保持良好的個人和環境衞生並適當處理傷口，以減低受感染的風險。外遊人士應經常保持雙手清潔、避免與他人共用個人物品及到人多擠迫的地方時應佩戴外科口罩。

登革熱；白紋伊蚊。（視覺中國）

此外，根據世界衛生組織的最新監測數據，部分亞洲地方（例如印尼、馬來西亞、新加坡及泰國）和美洲地區（例如巴西、阿根廷、秘魯和哥倫比亞）與去年同期相比，今年錄得的登革熱個案顯著增加。美洲地區共錄得超過800萬宗個案，創歷史新高。

衞生防護中心提醒，民外遊必須做足防蚊措施，如要前往傳病媒介疾病流行的地區，可考慮在出發前最少六個星期諮詢醫生進行風險評估，以確定是否需要接種疫苗、服用預防藥物，以及採取預防病媒的措施。

市民應採取下列防蚊措施，以減低旅遊時患上蚊傳疾病：



- 穿著寬鬆、淺色的長袖上衣和長褲；

- 在外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。市民可參閱使用昆蟲驅避劑的注意事項，了解使用昆蟲驅避劑的詳情和注意事項；

- 戶外活動期間，避免使用有香味的化妝品或護膚品，依照指示重複使用昆蟲驅避劑，以及在同時使用昆蟲驅避劑及防曬液時應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑。