登革熱｜衞生防護中心跟進天水圍天瑞邨逾3000住客　未發現新患者

衞生防護中心周五（28日）公布一名居於天水圍天瑞邨瑞意樓的44歲男子確診登革熱，今（30日）繼續跟進個案。截至下午3時，中心已就該新增個案聯絡天水圍天瑞（一）邨超過1,200個住戶的逾3,000名住客，當中未有發現懷疑個案，中心仍然繼續調查。



天水圍天瑞邨瑞意樓一名44歲男子確診登革熱。

衞生防護中心周五（28日）公布一宗天水圍天瑞邨瑞意樓的44歲男子確診登革熱，衞生防護中心今（30日）繼續跟進個案。中心指，根據最新的流行病學調查資料，迄今未有發現新增的相關個案，並已於6月28日視察病人的住所。

該病人的兩名家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應。截至今日下午3時，中心已就該新增個案聯絡天水圍天瑞（一）邨超過1,200個住戶的逾3,000名住客，當中未有發現懷疑個案。

中心續指，食環署和房屋署人員昨日（29日）上午到天水圍天瑞（一）邨視察，加強滅蚊和防蚊工作，並建議清潔營辦商人員加強防蚊措施。而中心聯同食環署人員已於昨晚於天瑞社區中心舉辦健康講座，同場亦為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。

中心呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士致電衞生防護中心熱線（2125 2374），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線於明日（7月1日）上午9時至下午1時繼續運作，並會由7月2日起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時運作。

登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。