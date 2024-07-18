今年登革熱暫錄37宗 3宗本地感染 患者曾於天水圍搭巴士被蚊針
撰文：黎婉婷
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全球登革熱發病率顯著上升，衞生署和食環署今日（18日）表示，截至本月17日本港共錄得37宗個案，當中3宗本地、34宗為外地輸入個案，其中有15宗均有印尼外遊史。3宗本地個案中，2宗居於天水團天瑞（一）邨，其中一人報稱，稱曾於乘搭巴士時被蚊叮。
衞生署和食環署指，登革熱的全球發病率在去年顯著上升，2024年至今，美洲地區共錄得超過1000萬宗個案，為歷史新高。而本港於2014至2023年中，每年錄得2至198宗個案，有超過95%為輸入個案。
2宗個案患者均居天水圍 没有其他重疊活動軌跡
衞生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼指，今年4月錄得第1宗本地個案，患者居於小西灣；6月錄得2宗，患者均居於天水團天瑞（一）邨，2名患者除住所相近外，没有其他重疊的活動軌跡。
其中一人報稱曾於天水圍乘搭巴士時被蚊叮，衞生防護中心亦到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，而運輸署亦已要求營辦商加強防蚊措施。食環署亦到天瑞邨進行霧化處理、清除蚊子滋生地等工作。
外遊旺季增外地輸入個案機會 籲外遊市民注意防蚊措施
吳東尼又稱，今年夏季天氣特别炎熱及多雨，有利蚊媒繁殖；現屬暑期外遊旺季，會增加引入外地感染個案機會，進一步提高登革熱本地傳播風險，不排除稍後會出現本地登革熱爆發。
但現仍處於早期階段，他指希望可以將有關風險減低，並呼籲市民如果打算前往登革熱流行的地方，應採取額外的預防措施，從受影響地區回來後14天内須繼續使用昆蟲驅避劑作為防蚊措施等。
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