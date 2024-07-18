今年登革熱暫錄37宗　3宗本地感染　患者曾於天水圍搭巴士被蚊針

全球登革熱發病率顯著上升，衞生署和食環署今日（18日）表示，截至本月17日本港共錄得37宗個案，當中3宗本地、34宗為外地輸入個案，其中有15宗均有印尼外遊史。3宗本地個案中，2宗居於天水團天瑞（一）邨，其中一人報稱，稱曾於乘搭巴士時被蚊叮。



衞生署及食環署今（18日）講述本地登革熱和病媒情況。（歐嘉樂攝）

衞生署及食環署發放傳單介紹如何正確使用昆蟲驅避劑。（歐嘉樂攝）

衞生署和食環署指，登革熱的全球發病率在去年顯著上升，2024年至今，美洲地區共錄得超過1000萬宗個案，為歷史新高。而本港於2014至2023年中，每年錄得2至198宗個案，有超過95%為輸入個案。

2宗個案患者均居天水圍 没有其他重疊活動軌跡

衞生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼指，今年4月錄得第1宗本地個案，患者居於小西灣；6月錄得2宗，患者均居於天水團天瑞（一）邨，2名患者除住所相近外，没有其他重疊的活動軌跡。

其中一人報稱曾於天水圍乘搭巴士時被蚊叮，衞生防護中心亦到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，而運輸署亦已要求營辦商加強防蚊措施。食環署亦到天瑞邨進行霧化處理、清除蚊子滋生地等工作。

衞生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼稱今年夏季天氣特别炎熱及多雨，有利蚊媒繁殖。（歐嘉樂攝）

衞生署及食環署發放傳單介紹如何正確使用昆蟲驅避劑。（歐嘉樂攝）

外遊旺季增外地輸入個案機會 籲外遊市民注意防蚊措施

吳東尼又稱，今年夏季天氣特别炎熱及多雨，有利蚊媒繁殖；現屬暑期外遊旺季，會增加引入外地感染個案機會，進一步提高登革熱本地傳播風險，不排除稍後會出現本地登革熱爆發。

但現仍處於早期階段，他指希望可以將有關風險減低，並呼籲市民如果打算前往登革熱流行的地方，應採取額外的預防措施，從受影響地區回來後14天内須繼續使用昆蟲驅避劑作為防蚊措施等。