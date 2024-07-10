大成小學停辦｜家長校友叫撤回　引述校監堅持停辦：已返唔到轉頭

孔教學院大成小學今日（10日）舉行停辦發佈會，分3節向教師、家長及校友交代學校停辦安排。知情人士指，家長會議「氣氛緊張」，在門外可見有一年級家長在會上發言，而其他家長亦拍手，待校友會議時段，禮堂內眾人突然大叫「撤回」。校友及家長在及後指，眾人要求撤回停辦安排，但校監湯偉倫則堅持停辦決定，「我哋已經返唔到轉頭㗎啦」。



孔教學院大成小學舉行家長會議，知情人士形容「氣氛緊張」，禮堂內眾人突然大叫「撤回」停辦決定。（何倩瑜攝）

據了解，出席的家長「嚟咗九成」，直至晚上8時家長會議才結束，但幾乎所有家長不願離開，留至下節的校友會議，直至9時30分才一同離開禮堂。由於會議屬閉門會議，傳媒未能進入禮堂旁聽，但在等待會議結束期間，禮堂內眾人突然大叫「撤回」。校友及家長在及後指，眾人要求撤回停辦安排，但校監湯偉倫則堅持停辦決定，稱「我哋已經返唔到轉頭架啦」。

家長批整個會議無進展 前校長不斷阻撓校監回應

大成小學一年級家長林小姐表示，整個會議並無任何有用的資訊，前校長劉月娟不斷阻撓校監答問題。（何倩瑜攝）

家長指無進展無結論 前校長「阻撓」校監答問題

一年級家長林小姐表示，整個會議並無任何有用的資訊，「完全冇進展，完全冇結論，因為係傾唔成嘅，問校監問題，佢冇正面回答，同埋校監隔離有前校長（劉月娟）不斷阻撓校監答問題。」林小姐指，對小朋友去向感到十分迷惘，現階段並無任何部署，「小朋友都好唔開心，問我係咪冇書讀。」

林小姐說：「小朋友讀一年班，當初就係俾校監呃入嚟，話可以免費讀到六年級，應要完成晒小六先停。依家都唔知點算，都唔知喺邊度搵外界幫我哋，好無助㗎啲小朋友，佢哋係一張白紙嚟，乜嘢都唔識，只可以靠家長，但我哋自己都好擔心」。

有指校監欲與一機構簽約為私校，林小姐透露，在會上不斷追問校監到底有沒有簽約，但校監均沒有正面回應。

校友方代表陳先生指，在會上向辦學團體提出十問，當中主要包括是否堅持停辦決定。（何倩瑜攝）

校友方會上向辦學團體提出十問

校友方代表陳先生指，在會上向辦學團體提出十問，當中主要包括是否堅持停辦決定，以及賠償方面的問題，望各界督促辦學團體盡快回應。

校友方十問辦學團體：



1.辦學團體遽然通知公眾，兩年後停辦學校，理據何在？突然而來的決定，有沒有考慮到學生、家長及教師的感受和心理負擔甚至創傷？



2.年來學校師生家長共同努力，令學校由零班而「復活」，再次獲教育局資助，並獲「大灣區十佳學校」（之一）殊榮，辦學團體是否仍「一意孤行」，不考慮繼續承辦？



3.孔門傳統標舉「昌明孔道，敬教勸學」，一向非常重視教育，現在孔教學院突然放棄大成小學，是否等如放棄一貫的辦學精神和理念？現在公佈的學生「轉校方案」，把現在就讀的學生推向天主教、道教學校，那是否與「昌明孔道，敬教勸學」的宗旨「背道而馳」？



4.據稱，「停辦決定」未經法團校董會開會討論、通過，那是否經過孔教學院內部開會討論、多數成員通過而得出來的？



5.據稱，大成小學所在之土地使用條件，是要經營和維持一所「非牟利」的小學；若辦學團體放棄辦學權，是否會把校址土地交還給政府？還是轉為經營「年利」的小學？



6.據稱，孔教學院內部曾有人與北倫敦一所基督教會學校合作，經營牟利的國際學校，其事是否真確？是否學院院董會的會議「決議」？



7.承上，該項合作是否已經簽約作實？由誰代表簽署？



8.承上，據稱，該項合作項目是透過一所新成立的機構中介促成，請問該機構是否與傳媒的報導相同？合伙人是否包括報導所稱的兩位前教育署高官？



9.作為校友，情感上希望大成小學能傳承先賢辦學興學的宏願，請問學院在甚麼條件及情況下，會收回停辦大成小學的決定？



10.據稱，辦學團體曾承諾會支付所有小一及其他各級學生之修學費用，直至畢業離校，請問會否兌現承諾？如何確保兌現承諾？現在公佈的「撫䘏」是否足夠？



校監、前校長會後並無回應記者提問

校監湯偉倫在會後見記者時表示，會向前看，並保持同各持分者的溝通，發言未夠1分鐘便已離開，亦無回應記者提問。而前校長劉月娟亦不願接受採訪，在會議結束後急步離開。