大成小學停辦｜不滿校監會上態度　多位教師淚灑當場　決留守最後

辦校61年的黃大仙孔教學院大成小學上月宣布，大成小學校監湯偉倫今日（10日）舉行停辦發佈會，向老師、家長，以及校友交代學校停辦安排。



有教師會後表示，有同事難以接受要停辦，淚灑當場；有教師表示，全校30多名老師當中，只有數人在5月31日前遞信辭職，餘下的老師會留守大成小學到最後。



孔教大成小學老師部份會議結束後，多位老師見記者，表示對校監在會上的態度感到不滿。（何倩瑜攝）

辦學團體代表以「老師你係專業㗎」勸教師不要哭泣捱批

孔教大成小學上月公布2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦，辦學團體已撥備約600萬元協助學生過渡，現時小一至小四學生可轉往區內4間小學，轉校學生亦會獲1萬元助學金。

辦學團體與教師會議在下午5時舉行，在會議結束後，多位教師表示，曾在會上提出多項訴求，他們指校監反應冷淡，回應亦十分敷衍、態度差，引來教師不滿。

中文科主任：不相信孔教學院屬校優先考慮聘用大成小學教師

任職逾10年的中文科主任莫婉珊透露，會上有多位老師哭泣，均對校監的回應不滿。有多位辦學團體代表對有教師在會上哭泣表示「老師你係專業㗎」，莫表示對此回應十分不滿，她説：「喊唔代表我哋係唔專業，我哋對學校同小朋友係有感情。」

辦學團體曾提出數個具體方案，包括如果孔教學院屬下有學校有職位空缺，會優先考慮大成小學的教師，莫婉珊回應說：「呢個係冇可能嘅，因為我哋大部分老師都是小學PGDE（教育文憑）」。

辦學團體又稱，若教職員申請其他辦團的職位，辦學團體會作出推薦，但她則反駁說：「佢哋都唔了解我哋嘅工作表現，又點樣寫推薦信？」

孔教大成小學老師部份會議結束後，多位教師見記者，表示對校監在會上的態度感到不滿。（何倩瑜攝）

全校30多名教師中只有數人已辭職

在大成小學任職6年的主任梁日科則在採訪時不禁哽咽，「我哋咁努力令到呢間學校可以收到學生，但佢係同我哋講依家要送啲學生走⋯⋯最令我哋失望係，佢話我哋班老師有能力嘅隨時可以走，如果啲老師走晒，學生喺9月翻到嚟見到啲老師唔同曬，你諗吓佢哋嘅創傷有幾大？」

梁日科續說：「有幾多老師屋企人喺度鬧緊你點解唔去搵工、點解要咁蠢留喺度，我哋嘅家人自己都需要輔導，更何況我哋自己都講唔過自己嘅時候，我哋仲可以點樣去幫呢班學生？佢哋有幾多個發緊惡夢，我唔知⋯⋯平時返學我可以照顧到佢哋，但呢個假期我乜都做唔到，究竟幫到我哋啲學生同家長有幾多，大家心裏有數。」。

梁主任又說：「個會由頭到尾我哋都係想校監聽我哋意見，但佢連承諾兩個字都唔夠膽講，所有嘅回應都只係「我寫低咗」。他透露全校有30多名老師，而在5月31日遞信辭職的只有幾位，餘下的老師會留守大成小學到最後。

孔教大成小學對外聯絡主任蔡雋豪引述校監曾說，停辦原因是因為孔教大成小學是黃大仙區內最差的小學，他反駁說:「大成小學絕對唔係差到要停辦嘅學校，我哋嘅學生其實好優秀，亦都獲獎無數，今年嘅升中派位，升去band 1嘅學生更有三成五！」他指教師們對校監此番言論表示十分不滿。