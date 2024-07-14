慢病共治｜七成受訪基層未聞計劃　七成半人稱豁免檢查費考慮參與

政府去年推出慢性疾病共同治理先導計劃，資助年滿45歲市民於私家醫生篩查和跟進糖尿病和高血壓。有關注組織進行調查，發現七成受訪基層市民未有聽聞計劃，經組織解釋計劃後，續有逾七成半受訪者稱如當局豁免計劃下需支付的120元檢查費用才會考慮參與，並有六成人期望計劃可加入其他檢查項目。



香港社區組織協會、及香港老人權益聯盟進行調查，發現七成受訪基層市民未有聽聞慢性疾病共同治理先導計劃。（社協圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂曾指，政府建議診症共付額為150元，現時七成參與計劃醫生收費為建議金額或以下。（資料圖片/鄧宇詩攝）

香港社區組織協會、及香港老人權益聯盟於今年首三個月向七位合資格參與計劃的市民進行半結構式深入訪談收集意見，及後在今年6月向81位合資格參與計劃、即45歲以上，並未被診斷為高血壓及高血糖的市民進行問卷調查。

調查結果發現，七成受訪基層市民未有聽聞計劃，經組織解釋計劃後，有逾五成半市民稱會拒絕參與，逾七成半受訪者稱豁免檢查費用方考慮參加，反映計劃的可負擔性是基層最大憂慮。

「篩查階段」及「治療階段」流程：



目前慢病共治先導計劃篩查病種針對高血壓、血糖及膽固醇，調查中有六成受訪者表示，需增加其他項目方考慮參加。在訪談中，也有受訪者表明篩查項目吸引力不足，與坊間免費健康評估相似，建議加入如癌症篩查、肝腎功能、骨質疏鬆及前列腺健康等項目。

另有受訪者接受訪談時稱，申請計劃期間需多次來回康健中心，家庭醫生及化驗所，感繁複不便，且難以適應，亦有受訪者提到未能物色就近地點就診。

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進行調查的組織促請當局為綜援、長生津及在職家庭津貼受助人豁免120元的篩查共付費，確保基層社群可參與計劃，並建議當局盡快擴展標準篩查及治療項目，研究引入參加者自選的項目，同時可整合各資助健康計劃，如大腸癌篩查、婦女健康等至慢病共治計劃，令市民獲更全面基層醫療服務。

組織也建議政府研究服務流程，精簡程序以減少參加者多次往返不同地點，同時加強服務配套。

▼2023年9月25日 醫衞局公布慢性疾病共同治理先導計劃▼

