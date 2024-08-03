調查指學童壓力水平易受家長情緒影響　學者倡實踐家長正向教育

學童抑鬱問題日趨嚴重，有調查揭示近五成中學生有中等程度至嚴重的抑鬱和焦慮，並發現其壓力水平容易受家長情緒影響。城大社會及行為科學系教授郭黎玉晶在電台節目《香港家書》提倡，應向家長實踐正向教育，讓他們多了解孩子的感受；又建議中學生家長以朋友形式陪伴孩子，跟他們一起面對困難。



城大社會及行為科學系教授郭黎玉晶提倡實踐家長正向教育。（資料圖片／盧翊銘攝）

調查：近五成中學生患中等至嚴重抑鬱

城大正向研究室由2020年到2023年，對10間小學和10間中學進行問卷調查，共訪問1,740個小學生和1,133個中學生，以及505個小學生家長及350個中學生家長。 調查發現，近三成受訪的小學生都認為他們有中等或者以上的抑鬱、焦慮及壓力。中學生方面，雖然有八成的中學生認為他們擁有中等或者以上的抗逆力，但同時也有四至五成的中學生認為他們有中等程度至嚴重的抑鬱、焦慮和壓力。

城大社會及行為科學系教授郭黎玉晶分析指，中學生處於青春期、或因身體轉變和情緒變化而變得迷惘，而且要適應很多東西，例如學習如何跟朋友相處、也開始追尋人生的意義等。另外，中學生也要關注選科，選擇將來的職業等，他們面對的困難和挑戰比小學生多。

調查發現，有四至五成的中學生認為他們有中等程度至嚴重的抑鬱、焦慮和壓力。（資料圖片）

學童焦慮程度易受家長影響

調查發現，中學生家長比小學生家長有較高程度的抑鬱。少於一成小學生家長有中等程度或以上的抑鬱和焦慮；相比之下，有超過三成的中學生的家長有中等程度或以上的抑鬱，還有超過一成的中學生家長有焦慮的徵狀。

調查亦顯示，孩子的整體幸福感、抑鬱、焦慮程度和壓力水平，都會受到家長的負面情緒、對孩子控制程度影響等因素影響。如果家長有較多負面情緒、壓力水平、對孩子的控制度越高，孩子的焦慮程度也越高。相反，如果家長有一個良好的身體狀況，且肯投入管教孩子，孩子幸福感會越高，焦慮和抑鬱的程度也會降低。

郭黎玉晶指，由於中學生正處於青春期，他們會較反叛，可能會對家長「一言九頂」，甚至回家後躲在房間，不跟父母溝通；同時他們注重和朋友的關係，覺得父母囉嗦。

城大社會及行為科學系教授郭黎玉晶提倡實踐家長正向教育。（資料圖片／盧翊銘攝）

家長應以朋友形式陪伴中學生

郭黎玉晶建議，中學生家長須用不一樣的方法去處理孩子的問題，以朋友形式陪伴他們，跟他們一起面對困難，了解青春期孩子的需要和挑戰，其生理和心理困擾、以及理解他們需要朋友認同。

家長應該多一點瞭解孩子的感受，進而表達他對孩子的感受的瞭解和接納。例如當孩子因下雨天無法去海洋公園，家長可反映說：「我也很想可以帶你們去海洋公園，不過因為下雨沒辦法了，或者會不會我們可以做一些另外的活動，例如在家裡下棋，砌LEGO；待日後天氣好才去海咩公園。」

社會應推行「家長正向教育」

郭黎玉晶稱，學校可多與家教會合作，舉辦一些家長講座和小組活動，並派發有關管教的小冊子，向家長推行一些正向教育。郭又建議社會應從中學時期開始進行「家長教育」，例如舉辦網上講座，在課程滲入一些知識和慨念如何去做一個好的父母，以至我們從小已經可以培養學生怎樣去做一個稱職的父母。正向教育會讓家長認識孩子是有很多的性格強項，從而鼓勵小朋友在適當時間，以運用他們的強項，指出他好或不好的行為。