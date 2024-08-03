江旻憓金牌｜返港翌日重返劍會探啟蒙教練　與小劍手分享金牌喜悅

港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港破天荒奪得女子重劍金牌，周二清晨（1日）從巴黎返抵香港的她透露，計劃成立社企或慈善基金，並希望與更多小朋友分享金牌的喜悅教導他們學劍擊。劍后說到做到，今日（3日）她在社交平台貼出多張返港翌日（2日）行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手合照，而該劍擊會首席總教練陳偉勁除了是前中國國家劍擊隊主力成員，也是江旻憓劍術啟蒙師父，他曾受訪稱江旻憓約10歲時隨他學師。



江旻憓（Vivian）今日（3日）在社交平台貼出多張返港翌日（2日）行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手及該劍擊會首席總教練陳偉勁合照。（江旻憓Facebook）

凱旋回港稱：很期待見多點小朋友戴這個牌

江旻憓凱旋回港當日「愛心爆棚」，在機場受訪時多次提及小朋友，指希望與更多小朋友見面，以分享金牌的喜悅。被問到會否教導小朋友學習劍擊，她則舉起金牌說︰「我很期待見多點小朋友戴這個牌。」

江旻憓（Vivian）(中)今日（3日）在社交平台貼出多張返港翌日（2日）行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手合照。（江旻憓Facebook）

江旻憓今日在社交平台貼文，顯示她回港翌日馬不停蹄走訪多處分享金牌喜悅，包括回到當年最初學劍的劍擊會，照片見到她與一班小朋友合照，有網民在文留言：「Vivian 好nice逐個小朋友簽名,小朋友逐個摸金牌同金牌影相，好大方，好錫小朋友。」

合照還包括該會首席總教練陳偉勁是前中國國家劍擊隊主力成員。原來，陳偉勁從國家隊退役後赴港執教，於2005年教江旻憓重劍，他在江旻憓奪金後受訪曾說：「她有今日是實至名歸，真的她的能力，很艱難的經歷，我覺得簡直是神蹟。」

江旻憓（Vivian）(中)今日（3日）在社交平台貼出多張返港翌日（2日）行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手合照。（江旻憓Facebook）

探訪中大學矯形外科及創傷學系運動醫學團隊 為容樹恒醫生掛上金牌

江旻憓同日亦到中大醫院，探訪中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒及其團隊，江旻憓更將金牌掛在容樹恒身上，感謝中大醫學院團隊一直提供強大醫療支援。江旻憓亦探望數位運動創傷病人及一位下肢癱瘓患者，鼓勵他們堅持康復治療，並分享上如何應對逆境難關。

江旻憓（Vivian）(中)今日（3日）在社交平台貼出多張返港翌日（2日）行程，包括回到當年最初學劍的劍擊會，與一班小劍手合照。（劍樂會 i-Fencing Facebook）

江旻憓（左）8月2日到中大醫院，探訪中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒（右）及其團隊，江旻憓更將金牌掛在容樹恒身上。（CUHK Sports Medicine 中大運動醫學Facebook）

江旻憓（左）8月2日到中大醫院，探訪中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒（右）及其團隊。（江旻憓Facebook）

▼奧運賽事首日 「世一」江旻憓成功贏得女子重劍個人賽金牌▼



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江旻憓（Vivian）8月1日清晨從巴黎返抵香港，拿著新鮮出爐的奧運金牌，江旻憓在機場不停展示其招牌笑容，又送上飛吻。（蘇煒然攝）

▼巴黎奧運 江旻憓8月1日凱旋返港▼

