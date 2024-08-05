照顧者｜照顧九旬母捱鬧　壓力大常失眠　護老者從靜觀學善待自己

照顧別人，更要照顧自己。阿平獨自照顧媽媽多年，當媽媽10多年前患上認知障礙症，母女的相處變得不一樣，面對媽媽很多突如其來的情緒，阿平招架不住，積累的壓力，令她出現皮膚敏感，失眠、焦慮陸續襲來。直至阿平學會靜觀，她開始專注自身感受，明白到要善待自己，「盡自己能力去照顧就可以了，不用過於辛苦自己。」



阿枝則是三個孩子的母親，長年累月照顧家人，也令她身體出現不同痛症，腰痛問題有時更令她失眠。在靜觀中學到的身體掃描、呼吸練習，她每晚睡前也會做，「感到明顯舒適， 睡得更好。」



有一直關注照顧者的機構提供融合大自然元素的靜觀活動，並委託大學進行研究，結果反映照顧者參加課程後，抑鬱和焦慮癥狀顯著改善，機構期望各界協力於社區引入自然為本靜觀課程，讓更多照顧者參與。



自然為本靜觀課程其中一項是靜觀進食， 讓參加者學習於日常飲食中放慢自己， 專注當下。（受訪者提供圖片）

母患認知障礙症 阿平招架不住媽媽各種情緒

阿平的媽媽今年90歲，10多年前患上認認知障礙症。她說，媽媽患上認知障礙症，母女的相處變得不一樣，面對媽媽各種情緒，阿平直言招架不住，積累的壓力，令她出現皮膚敏感，失眠、焦慮陸續襲來。

阿平續說，自小從未被父母責罵過，如今照顧媽媽卻被她指責，情緒難免受影響，經常會因而哭泣。

學靜觀進食、靜觀呼吸及伸展 感焦慮時先關電話

直至阿平經社工介紹，開始學會靜觀，透過不同的練習，例如靜觀進食、靜觀呼吸及伸展等，她逐漸知道也要關注自身的感受，明白到要善待自己，「盡自己能力去照顧就可以了，不用過於辛苦自己。」

阿平現時每日仍會做15分鐘呼吸練習，藉以放慢腳步，每次只專心一意做好一件事，又會鐲課堂所學應用在日常生活中，每當感到焦慮時，她會先關電話，讓自己有空間安靜、放鬆。

阿枝（左）及阿平（右）參加自然為本靜觀課程後，自覺更懂得關心自身需要、及留意自身情緒。（受訪者提供圖片）

三子之母為家出現不同痛症及失眠

阿枝則是三名孩子的母親，幼女仍就讀初小，長年累月處理家務、照顧家人起居飲食，阿枝身體出現不同痛症，腰痛問題嚴重時更會令她失眠。她現時日常會趁飲水、吃飯時做靜觀練習，偶爾也會到公園散步、欣賞園內的植物，睡前也會做「身體掃描」及呼吸練習，「感到明顯舒適， 睡得更好。」

阿枝說，現時更懂得留意自身的身體狀況，腰痛時會主動請家人幫助處理家務，若然家人沒空，就等到身體情況好轉才處理，「改變不了別人的話，就嘗試改變一下自己的想法及做法。」她跟家人間的爭執減少，關係也隨之變好。

在自然環境中進行靜觀課程中的伸展練習。（受訪者提供圖片）

理大研究顯示靜觀活動有助參加者改善抑鬱和焦慮癥狀

家福會2021年起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期三年的賽馬會家家自然好心晴計劃，透過融合大自然元素的靜觀活動，紓解照顧者壓力，提升其身心健康。

據該會早前委託香港理工大學應用社會科學系進行的研究，結果反映照顧者參加課程後，抑鬱和焦慮癥狀顯著改善，家福會期望各界協力於社區引入自然為本靜觀課程，讓更多照顧者可於就近社區參與。