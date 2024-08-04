智方便明年「一網通辦」　數字政策專員黃志光料各部門程式會減少

政府成立數字辦公室推動數字政策，數字政策專員黃志光今早（4日）在電視節目指，所有牌照，或者要交表的政府服務，已如期年中可網上申請，又指明年所有要核實身份的政府服務，會全部放上「智方便」達至「一網通辦」。他又預計，未來由不同部門推出的手機應用程式數量理論上會減少。



數字政策專員黃志光今早（4日）在電視節目指，所有牌照，或者要交表的政府服務，已如期年中可網上申請，又指明年所有要核實身份的政府服務，會全部放上「智方便」達至「一網通辦」。（資料圖片）

數字政策專員黃志光在無綫節目《講清講楚》表示，所有牌照或要交表的政府服務，已如期年中可網上申請，下一步是明年將這些服務，全部放上「智方便」手機應用程式，達至「一網通辦」，屆時登記用戶可直接在程式中交申請，不需要像現時一樣要轉回使用相關部門的程式、或經官網遞交。

提到現時不同部門推出的手機應用程式逾百個，黃志光指，理論上未來這些程式的數量會減少。他也提到，有部份服務或因業務流程複雜，仍需有獨立一個應用程式處理，但相信這類程式數量不會多。

「智方便」一站式個人化數碼服務平台。

黃志光又指，智方便已簡化登記程序，如使用具NFC的手機，拍智能身份證即可讀取到個人資料進行登記，過程只需約一分鐘，期望明年底智方便登記人數會增至逾400萬。

問到如登記人數不於預期，會否強制部份政府服務必須在網上申請，他回應指，部份服務在開始時只設網上申請，例如申請部份大學津貼。他表示，只要時機成熟一定會作相關考慮，最重要是方便市民。

提到智方便的人臉辨識登入，會否擔心有人利用「Deepfake」深偽技術扮用戶登入，他則說暫時未收到這類情況，亦會持續進行相關測試。