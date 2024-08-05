港鐵東涌至欣澳10.26提早收車 料數千人影響 將安排免費接駁巴
撰文：何倩瑜
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港鐵今日 (5日)宣佈，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前2小時收車，預計影響數千人，機場快線則不受影響。港鐵指，屆時將安排免費接駁巴士往返兩個車站，如安裝工作順利進行，東涌綫於翌日恢復正常服務，頭班車如期開出。
港鐵東涌綫延綫工程去年5月展開，港鐵今日宣佈，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間進行的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前2小時，於晚上約11時許終止，機場快線則不受影響。
港鐵機場鐵路總管呂幹貽表示，由東涌站往香港站的最後一班列車將於約11時01分開出；由香港站往東涌站的最後一班列車將於約11時07分開出，列車於11時35分抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務就會停止，屆時將安排免費接駁巴士往返兩個車站。
未來三年尚餘三次道岔工程 東涌線延線項目料如期2029年竣工
呂幹貽指，經評估後，認為周六深夜開展工程的影響較小，預計影響數千人。他續指，如安裝工作順利進行，讓東涌綫於翌日（即周日）恢復正常服務，頭班車如期開出。港鐵屆時會於相關車站設置大型告示，以及加派職員協助乘客。呂指，由於接駁巴士的車程較長，並有機會受路面情況影響，港鐵呼籲，乘客及早規劃當日的行程並預留足夠時間。
港鐵項目經理梁寶寶表示，在10月26日完成首次道岔工程後會檢視有沒有優化空間，並會在未來3年完成其餘3次的道岔工程，預計在2029年完成東涌線延線路軌改道工程，包括東涌東以及東涌西站的興建。
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