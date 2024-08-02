港鐵45年｜老臣子憶當年　市民票口入銀爬閘機　與乘客結緣做校董

港鐵成立45年，資深員工孟笑薇 (Winnie) 更是隨著港鐵第一年的成立便加入公司。Winnie於1979年21歲時加入港鐵，當時作為公關助理的她，身穿一襲紅色制服「紅衫魚」，專職於石硤尾站幫乘客入閘。



Winnie回想當年趣事歷歷在目，有乘客會於閘機入票口投入硬幣或攝入紙幣、放入車票後俯身爬過閘機。



Winnie於1979年21歲時加入港鐵，當時作為公關助理的她，身穿一襲紅色制服「紅衫魚」，專職於石硤尾站服務乘客。（陳葦慈攝）

現年66歲的Winnie入行45年，在去年年屆退休年齡後，以兼職身份回歸團隊，擔任客務聯絡主任。Winnie見證港鐵變遷，當年入職公關助理，專責於地鐵通車初期教導乘客使用電子化設備買票、找換零錢和出入閘等。

憶當年石硤尾站是超級大站

Winnie稱，當時的趣事仍歷歷在目，如乘客會於閘機入票口投入硬幣或攝入紙幣、放入車票後俯身爬過閘機等，她表示，「當時石硤尾站係個『超級大站』，好多乘客落嚟排隊，企曬喺閘機度」，故每一排閘機都會有4至5個「紅衫魚」協助運作， 她指能夠幫助市民，感到很高興，亦有滿足感。

Winnie已入行45年，可謂見證著港鐵的歷史變遷。1979年10月1日，香港第一條地下鐵路「修正早期系統」正式通車，連接石硤尾站至觀塘站共九個車站。（陳葦慈攝）

由入票到用八達通 不斷學習進步

見證港鐵多年來的不斷更新，她表示這是個不斷學習，不斷進步的過程，從乘客需購買單程車票，到使用八達通就可出入閘，她指「每日都有唔同嘢去做，公司不停灌輸新嘅嘢去學」，稱是個很有挑戰性的工作，很有意義。

被問及見證著港鐵多年來的不斷更新有何感受，她表示是個不斷學習，不斷進步的過程。（陳葦慈攝）

結識街坊 獲票選為「最佳站務員」

在港鐵工作多年，Winnie亦與街坊因工作結緣，累積了深厚的感情。她表示，在工作過程中結識了韓氏一家，他們是石硤尾站的「熟客」。而在2005年，港鐵舉辦了一個「最佳站務員」活動讓乘客投票， 而Winnie為票數最高並成功當選，港鐵抽出一位參與者並發出獎項，剛好抽中韓氏一家，她稱，「發現原來（投我票嘅）就係幾乎日日都見到嘅韓氏一家，就覺得好surprised，好感動」、「原來自己做嘅service係得到街坊嘅認同」。而時至今日，他們仍時有聯絡。

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與校長乘客結緣 加入家教會做校董

另外，他又因工作認識了一位男乘客，當自己兒子升中一時，發現該校校長就是該名乘客，後來校長更邀請Winnie加入家教會，Winnie因而成為家教會主席，更加入了校董會，與校長建立了深厚友誼。Winnie表示，她一直秉持「以客為本」的待客之道、港鐵精神，並會繼續為一代又一代的乘客提供貼心服務。