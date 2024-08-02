港鐵45年｜通車服務至今 黃大仙站務主任難忘黑雨水浸 疏散乘客
撰文：黎婉婷
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港鐵成立45年，現年64歲的張少玲，在1979年地鐵通車通車時，加入成為公關助理。當年她們的制服以紅色為主，被稱為「紅衫魚」，負責協助乘客買飛入閘。
過去45年，張少玲一直服務黃大仙站，最難忘是去年黑雨下，黃大仙站月台水浸，「好多泥濘、好多垃圾、好污糟，啲𨋢停曬」，張少玲當時負責疏散乘客，協助他們離開月台，事後獲不少市民致謝，令她感受要「盡所能伸出援手」。
張少玲於1979年19歲入行，為公關助理，於黃大仙站協助乘客熟悉鐵路設施及運作，見證著地鐵開通的歷史時刻。時至今天，現年64歲的少玲為站務主任，45年來一直服務黃大仙站至今。
當年穿紅色制服 被稱「紅衫魚」
香港第一條地下鐵路「修正早期系統」1979年正式通車，連接石硤尾站至觀塘站共九個車站，香港地鐵當年招聘了一批公關助理，專責於地鐵通車初期教導乘客使用電子化設備買票、找換零錢和出入閘等，當年她們因身穿一身紅色制服而被稱為「紅衫魚」。
「好多泥濘、好多垃圾、好污糟，啲𨋢停曬」
在港鐵工作45年，少玲回想起最難忘的經歷，莫過於2023年的世紀暴雨襲港，「我諗我今生今世都唔會忘記」。當晚9月7日深夜，天文台發出黑色暴雨警告信號，雨水沿沿不絕湧進黃大仙站，出現嚴重水浸。她稱港鐵站內「所有嘢都浸晒」、「好多泥濘、好多垃圾、好污糟，啲𨋢停曬。」
「漏水漏好緊要」半小時倒一次水
黃大仙站變「水都」，張少玲指當時上班時只能「搵啲報紙鋪上張凳，喺張凳上面換衫」，她當時又要負責疏散乘客安全離開，站內「漏水漏得好緊要」，半小時就要倒一次水。她表示車站重開時，很多乘客專門來向她致謝，她感到非常窩心。
少玲在前線累積了多年與乘客溝通的經驗，被問到有沒有貼士可以給予年輕同事，她表示「最重要是保持耐性，認真聆聽，即使乘客的疑難未必與車務有關，都會盡所能伸出援手。」
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