長者醫療券｜8.14深圳增3牙科服務點　累計5間　一文看清登記方法

政府於今年2月宣布推出「長者醫療券大灣區試點計劃」，共涵蓋7間醫療機構，其中兩間醫院已於今年6月及7月開展服務。衞生署今日（5日）宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，分別為深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部；連同早前港大深圳醫院，以及其荔枝苑社康中心門診，深圳有5個牙科服務點。



衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳愛康健口腔醫院。（資料圖片）

深圳愛康健口腔醫院需透過香港官網或電話預約

深圳愛康健口腔醫院睇牙的長者可透過醫院香港官方網站或致電進行登記預約。長者亦可親身前往該院一樓大堂接待處，待醫院職員安排分診。

完成分診後，長者可前往5樓、6樓或7樓出示香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》進行身份認證及掛號。

在接受牙科治療後，長者可按醫院指示到收費專窗使用醫療券支付愛康健口腔醫院的門診牙科護理服務費用。

深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部可用微信公眾號預約

深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部睇牙的長者可親身前往紫荊口腔門診9樓或19樓前台接待處的「香港長者醫療券服務點」，出示香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》，以完成身份認證及掛號流程。

長者亦可通過紫荊口腔門診的官方網站或官方微信公眾號進行預約。

到診時，長者可直接前往9樓或19樓前台接待處的「香港長者醫療券服務點」報到，等待前台職員安排分診。接受門診醫療服務後，由職員引領至前台「香港長者醫療券服務點」使用醫療券支付紫荊口腔門診的門診牙科護理服務費用。

衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。（資料圖片）

深圳新風和睦家醫院可透過Whatsapp預約

長者可透過和睦家醫院24小時（內地／香港）電話服務熱線、官方微信小程式、Whatsapp等方式進行預約後，在就診當日親身前往醫院一樓大堂「香港長者醫療券接待處」，出示香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》，以進行身分認證和登記。

長者在指定科室接受門診醫療護理服務後在科室前台即可使用醫療券支付相關服務費用。除口腔科外，還可在深圳新風和睦家醫院以醫療券支付共8個指定科室（全科、健康管理、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科）的門診醫療護理服務費用。

衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳新風和睦家醫院。（資料圖片）

3間深圳市的醫療機構的醫療服務收費以人民幣結算

衞生署表示，三間深圳市的醫療機構的醫療服務收費以人民幣結算，醫療機構會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

大灣區醫療機構使用醫療券 均須先登記加入醫健通

衞生署提醒，香港長者在任何一間指定大灣區醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。換言之，有關安排除適用於港大深圳醫院、荔枝苑社康中心、中山一院、陳星海醫院、和睦家醫院、愛康健口腔醫院和紫荊口腔門診，同樣適用於日後「試點計劃」下開展相關安排的餘下兩間試點醫療機構。

衞生署今日（5日）與五間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構簽署服務協議。圖示醫務衞生局局長盧寵茂教授（前排中）、衞生署署長林文健醫生（前排右五）與五間醫療機構的代表在簽署服務協議後合照。（衞生署提供）

長者加入醫健通後，可利用其流動應用程式查閱醫療券餘額和使用紀錄，以及隨時取覽儲存至醫健通的個人藥物紀錄、敏感及藥物不良反應等重要資料。如長者欲於大灣區的指定醫療機構使用醫療券，但未加入醫健通，醫療機構在取得長者同意後會即時為長者登記醫健通，以便長者可隨即使用醫療券。

此外，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用。在內地使用醫療券的適用範圍跟在香港一樣，均不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。